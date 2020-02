Top 10 : Copier-coller

Inventeur de la célèbre commande informatique « copier-coller » , Lawrence Tesler est décédé ce mercredi à l'âge de 75 ans. Et si selon Pep Guardiola, entraîneur le plus plagié de la planète, « le copier-coller ne marche pas dans le football » , la mort de son inventeur nous pousse à lui prouver le contraire.

Génésio-Peder

Cet éleveur de rennes Norvégien ressemblant beaucoup à Bruno Genesio ? pic.twitter.com/TiDu8u4g2V — ActuGones (@ActuGones) January 6, 2019

Maradona-Esosa Priestley

Bu gol Türkiye atıldı! Hem de amatör maçta. Yozgatspor 1959 FK’nın 22 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Esosa Priestley Irogue'nin Ünyespor'a attığı gol yılın golüne aday..pic.twitter.com/kRF02ysQh1 — TFF 1.Lig (@st1lig) February 25, 2019

Messi-Messi

Nico-Riri

Maradona-Yang Xu

Notts County-Cambridge

Notts County v Cambridge. 3 times in the space of 13 months.Fuck my tall hat. ? #notts #camUTD pic.twitter.com/CDaxVA8XeO — Gavalar ?? (@gavvallance) January 2, 2017

Diallo-Diallo

Paris-Portugal-Angleterre

1 an de boulot chez les designers Nike, le résultat est là. pic.twitter.com/55JsPSowei — Pierre Bdt (@PierreBdt) July 26, 2016

Loktionov-Loktionov

You would never believe to this history, but it really happened. Volgar Astrakhan’s defender Roman Loktionov has scored two identical goals against the same team (Alaniya Vladikavkaz) at the same minute (17) in the same stadium, 7 years one from the other. Incredible ??? pic.twitter.com/ETRxvRfXeH — Stefano Conforti (@confortistefano) October 30, 2018

Figo-Ronaldo

Bonus : Chambly-Inter Milan

Alrs Compiegne a plagier chambly qui a plagier l'Inter pic.twitter.com/3vu6mKkLMi — ⚽⚽ (@AmiineTheBoss) January 6, 2016

Si aucun entraîneur n'a osé copier-coller ses préceptes tactiques, un homme a néanmoins tenté d'imiter Bruno Génésio. Rien à voir avec son 4-2-3-1 bancal ou ses discours de motivation. Non, il faut plutôt aller chercher du côté de sa houpette de futur chauve, copiée par Nils Peder, citoyen norvégien qui ressemble énormément à l'ancien coach lyonnais. Seule différence, l'un est éleveur de rennes alors que l'autre est entraîneur de chèvres.Si nombreux sont ceux à avoir essayé de copier le but légendaire de Diego Armando Maradona en quart de finale de la Coupe du monde 1986, la palme de l'imitation revient sans aucun doute à Esosa Priestley. Son nom ne vous dit sûrement rien, mais après un vulgaire copier-coller dans votre barre de recherche, vous vous rendrez compte que cet ailier droit nigérian n'a quasiment aucun fait d'armes à son palmarès. Hormis évidemment cette action somptueuse au cours de laquelle il dribble tout le terrain avant de marquer à la manière de Maradona. La troisième division turque s'en souvient encore.Contrairement à Maradona, la Pulga n'a pas attendu qu'un petit gobelin argentin devienne la nouvelle star du football mondial pour être singé. Non, Messi se suffit à lui-même puisque le 3 avril 2019, contre Villarreal, il décide d'inscrire exactement le même coup-franc que deux ans auparavant. C'était au même endroit, dans la même cage, et face au même gardien qu'est Sergio Asenjo. Attention au faussaire.Au printemps 2017, le FC Nantes fait appel à la créativité de ses supporters pour dessiner la nouvelle mascotte du club. Quelques mois plus tard, le club annonce le grand vainqueur en dévoilant son illustration. Problème, le gagnant ne s'est pas vraiment foulé puisqu'il s'est très largement inspiré de Nico, personnage du dessin-animé. Un copier-coller qui n'est pas passé inaperçu car Joël a été balancé par ses collègues supporters, avant d'être disqualifié. Pas suffisant pour que Waldemar Kita retienne la leçon au moment de dévoiler le nouveau logo du club nantais.est le joueur à avoir été le plus plagié du monde. Robbie Fowler l'a longtemps imité en sniffant une ligne, Lionel Messi a reproduit tous ses buts, et Yang Xu a essayé de marquer le même but de la main qu'il avait inscrit contre l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 1986. Seule petite différence, l'arbitre l'a grillé, annulant ce qui aurait pu devenir la main de Bouddha.Nul doute que Lawrence Tesler a apprécié ce magnifique hommage à sa commande informatique. Et pour cause, en l'espace d'un peu plus d'un an, Notts County a offert trois fois le même but à Cambridge. Trois copiés-collés qui ont échappé à la vigilance de l'entreprise Compilatio grâce à une technique bien rodée, celle de changer d'acteur et d'attitude. Heureusement, le résultat est le même.François Rabiller aurait pu commenter quinze Notts County-Cambridge, il ne se serait jamais aperçu qu'un vilain copier-coller avait lieu sous ses yeux. Logique car en mars 2019, le consultant de beIN Sports ne s'est même pas rendu compte qu'il avait narré deux fois le même but à quelques minutes d'intervalle. Mieux encore, à l'image d'un cancre qui se pense plus malin que son correcteur, il modifie juste quelques mots après son Ctrl + V.Après des décennies et des décennies de maillots, les équipementiers sont désormais obligés d'aller piocher dans le passé pour créer de nouvelles liquettes marketées. Chez Nike, on ne s'est pas emmerdé du tout car en 2016, au moment de dévoiler le troisième maillot du PSG, la marque américaine s'est fait prendre la main dans le sac. La raison ? Cette tunique n'est qu'un vulgaire copier-coller du maillot conçu pour le Portugal et l'Angleterre. Pas étonnant que les contrefaçons aient explosé.Roman Loktionov n'a presque rien à envier à Lionel Messi. Et pour cause, en 2011, ce défenseur russe a inscrit un splendide coup-franc des trente mètres à la 17minute. L'histoire folle se termine sept ans plus tard, quand il marque le même but, contre la même équipe, dans le même stade, et à la même minute de jeu. Le copier-coller presque parfait.Récemment, l'avocat et éditeur Arash Derambarsh a été accusé de plagiat car sa thèse publiée en 2015 contiendrait une multitude de copier-coller. Une attitude inadmissible qui n'a pas empêché l'université Paris-1-Panthéon-Sorbonne de couvrir ces agissements. Pour l'heure, sa thèse est toujours consultable et Arash Derambarsh ne s'est toujours pas exprimé. Une situation aussi étrange que celle du community manager de Luis Figo et Ronaldo, qui ne s'est pas non plus emmerdé au moment de rendre hommage à Kobe Bryant.En 2016, Chambly décide de changer de logo. Le petit club de l'Oise propose alors un tout nouveau design mais ce dernier se rapproche étrangement de celui de l'Inter Milan. Mécontent du copier-coller, l'institution milanaise demande au président Fulvio Luzi de laver cet affront. Chose promise, chose due, Chambly change à nouveau de logo afin d'éviter le procès d'intention. Insuffisant malgré tout pour éviter le retour de bâton.