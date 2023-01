Top 10 : J'ai joué trois fois dans le même club

Ce samedi, Vincent Aboubakar s'est engagé à Beşiktaş... Pour la troisième fois de sa carrière. Comme lui, plusieurs joueurs ont connu trois passages au sein du même club. Parfois même plus.

Sebastián Abreu

Lisandro López

Par Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce n'est pas du tout à Bergame que Bobo Vieri a le plus planté, mais il aimait en tout cas y retourner de temps en temps, si l'on en croit ses trois passages express à la, pour 13 pions en 37 matchs et seulement seize apparitions cumulées lors de ces deux dernières aventures à l'Atalanta.À chaque fois qu'on pense que Gaël Kakuta va enfin faire décoller sa carrière, le soufflé retombe et on le retrouve finalement au stade de la Licorne. Au milieu de sa trentaine de changements de clubs et de sa carrière sans queue ni tête, le soyeux gaucher a en effet posé trois fois ses valises à Amiens. La première fois en Ligue 1 avec un prêt en provenance du Hebei FC (2017), la deuxième fois en Ligue 1 avec un transfert depuis le Rayo Vallecano (2019), et la troisième fois ... en Ligue 2, en octobre dernier après un aller-retour au RC Lens en l'espace de deux ans et trois mois Vous ne comprenez rien à la carrière d'Sebastián Abreu ? C'est normal. Parti, revenu, prêté, revenu de prêt, l'attaquant aux 32 clubs, qui n'a quasiment jamais passé deux ans au même endroit , aura connu cinq périodes différentes au Nacional, son club de coeur . Un amour du maillot bizarre, mais un amour du maillot quand même.Obscur gardien anglais des années 70 à 90, John Burridge a connu 29 clubs et est encore aujourd'hui le joueur le plus âgé à avoir disputé un match de premier League, à 43 ans, 4 mois et 26 jours, sous les couleurs de Manchester City face à Newcastle le 29 avril 1995. Newcastle est justement le club où il a fait le plus d'aller-retour, lui qui allait là où le vent le menait, pour de très courtes piges où il n'avait parfois pas le temps de disputer le moindre match. Si son premier passage à St James' Park (1989-1991) lui permit d'officier en deuxième division, les deux suivants (un en 1993, un autre en 1994) furent eux beaucoup plus brefs.Revenu s'imposer dans son club formateur en 2004 après deux prêts à la Fiorentina et à Chieti, Quagliarella y a surtout fait un retour fracassant en 2014, après son tour de la Botte, signant un exercice à dix-sept buts toutes compétitions confondues (2014-2015). Ça ne vaut pas son histoire d'amour avec la Sampdoria , mais quand même.Quand l'Apache fait son retour dans son club formateur (avec qui il a multiplié les titres dont une Copa Sudamericana en 2004 et une Libertadores en 2003) à l'été 2015, on pense que c'est pour y finir sa carrière. Finalement, il y aura un dernier crochet par le fameux Shanghai Shenhua, en 2017, avant un ultimeà La Bombonera. Le romantisme, en mettant tout de même la daronne à l'abri au passage.À l'image de la carrière d'Adriano, son histoire avec Flamengo s'est mal terminée. Revenu jouer dans son club formateur entre 2009 et 2010 pour signer un passage de costaud (une trentaine de buts, un titre de champion du Brésil et un duo diabolique avec Vágner Love) malgré quelques polémiques à droite à gauche, l'attaquant n'aura pas la même réussite lors de son deuxième retour en août 2012, après des passages ratés à la Roma et aux Corinthians : deux mois et demi après son arrivée, le club rompt son contrat, le joueur séchant régulièrement l'entraînement et n'ayant participé à aucun match . Enfin, bon, pas de quoi égaler la déception du HAC.Le Borussia était fait pour Nuri Şahin, et Nuri Şahin était fait pour le Borussia. Après avoir explosé dans son club formateur (avec un prêt à Feyenoord en 2007-2008), l'international turc est parti à la conquête de l'Europe sans y connaître le succès attendu (Real Madrid, Liverpool), avant de revenir là où tout avait commencé.Peu de gens s'en souviennent, mais entre sa formation à la Paillade et son explosion à la Mosson, Rémy Cabella a connu un prêt à Arles-Avignon durant lequel il a pu effectuer ses premiers matchs de Ligue 1, même si ce fut lors d'une saison cauchemar pour l'ACA. Après avoir ensuite terminé champion avec le MHSC , être parti tenté l'aventure en Premier League (Newcastle) et avoir fait le tour des points de chute possible ( OM , AS Saint-Étienne, Krasnodar ), le feu follet corse a fait son retour dans l'Hérault, en 2022. Pour trois mois et cinq petits matchs seulement, il ne faut pas déconner.Licha est resté attaché au club dans lequel il a été façonné, et il n'a jamais manqué l'occasion de le prouver. Revenu à Avellaneda en 2016 après ses aventures en Europe, au Qatar et au Brésil, il y restera cinq nouvelles années et y fera une saison 2018-2019 d'anthologie (titre de champion, meilleur buteur, meilleur attaquant et meilleur joueur du championnat). Avant de mettre les voiles vers la MLS et Atlanta... Et de revenir une dernière fois chez lui un an plus tard, après une expérience américaine ratée. À noter que Lisandro court - et marque - toujours, sous les couleurs de Sarmiento.