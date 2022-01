Top 10 : comme Djokovic, on m'a sucré mon visa

Coup de tonnerre en Australie : Novak Djokovic, le champion de tennis serbe, numéro un mondial à l'ATP et nonuple vainqueur de l'Open d'Australie, a vu sa demande de visa rejetée par les autorités locales. Un imbroglio bien connu dans le monde de football, comme l'attestent les dix exemples suivants.

Les joueuses du Tibet Women’s Soccer

The Confederation of African Football has postponedSunday's Confederation Cup fixture against Al Ittihad.CAF says a new date and venue will be announced soon.https://t.co/518KCO4cSa — Enyimba FC (@EnyimbaFC) November 27, 2021

Par Fabien Gelinat

2016 restera une année très mouvementée pour Serge Aurier. Quelques mois après avoir traité Laurent Blanc de « fiotte » , l’Ivorien est toujours miraculeusement un joueur du Paris Saint-Germain et convoqué pour un déplacement en Ligue des champions sur la pelouse d’Arsenal. Mais le latéral parisien se voit finalement interdit de séjour par les autorités britanniques moins de 48 heures avant la rencontre. En cause, son casier judiciaire et sa condamnation deux mois plus tôt après une altercation avec un policier. Bizarrement, cette histoire ne l’empêchera de signer l’été suivant à Tottenham, le rival desJoueur professionnel de 2005 à 2017, Sebastián Leto n’a pas eu une carrière mémorable. Mais en août 2007, le jeune argentin de Lanús signe pour un peu moins de quatre millions d’euros à Liverpool et fait ses débuts trois semaines plus tard contre Toulouse, au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Et l’histoire s’arrête là, ou presque. Trois petits autres matchs dans la saison, des problèmes avec son permis de travail, un passeport italien délivré puis révoqué et une demande de visa finalement refusée par le Royaume-Uni. Prêté un an à l’Olympiakos avec l’espoir de revenir à Anfield, Leto poursuivra finalement sa carrière en Grèce, en Italie et en Argentine avant de se retirer des terrains à seulement 30 ans, après une dernière pige aux Émirats Arabes Unis. Sur le papier, ça avait pourtant bien commencé...À l’été 2007, Di María est un talentueux gamin vainqueur de la Coupe du monde U20 avec l’Argentine et ses compatriotes Sergio Agüero et Mauro Zárate. Le joueur de Rosario Central est alors ciblé par plusieurs écuries européennes dont Arsenal. Lessont même tout proches de le signer, mais l’affaire capote en raison des conditions très strictes d’obtention de permis de travail au Royaume-Uni et Di María file au Benfica. Arsène Wenger l’aura mauvaise jusqu’au bout puisque l’Argentin finira par atterrir sur le territoire britannique sans problème à l’été 2014, mais à Manchester United, même si l'histoire tourne au fiasco. Une petite victoire pour Tonton Arsène.Parfois, les autorités ont leurs raisons que la raison ignore. Alors que le Guatemala s’apprête à participer à l’été 2019 au championnat U15 de la zone CONCACAF qui se déroule en Floride, une mauvaise surprise attend le pays d’Amérique centrale : onze de ses joueurs se voient refuser leur demande de visa par les autorités américaines sans explication., se lamentait alors Gerardo Paiz, le président de la Fédération du Guatemala de football. Un coup bas qui n’empêchera pas les Guatémaltèques de participer à la compétition (éliminés en poules). En revanche, on a une petite idée de la personne qui effectuait les entretiens à l’ambassade américaine.Du rêve au cauchemar. Nous sommes en août 2007 et une équipe U19 palestinienne prévoit une tournée de trois semaines au Royaume-Uni qui doit notamment se terminer par un match contre les U19 de Blackburn. Mais l’affaire tourne au vinaigre lorsque le consulat britannique de Jérusalem refuse catégoriquement la demande de visa.. Comme toujours, les politiques coincent, le football trinque.Invitée en 2017 à participer à la Dallas Cup , un tournoi amical organisé au Texas, la Tibet Women’s Soccer, une équipe féminine tibétaine de football composée de joueuses âgées de 18 à 20 ans, a également eu droit à l’intransigeance des autorités américaines. Quinze membres de l’équipe, toutes en règles d’un point de vue administratif, se sont ainsi vues refuser l’accès au territoire américainselon Jamyang Chotso, la capitaine de l’équipe. Une fois de plus, pas un mot venant de l’ambassade américaine qui joue la carte de la confidentialité et jette un trouble sur la politique aux frontières sous la présidence de Donald Trump, alors au pouvoir depuis quelques semaines.Une Novak Djokovic avant l’heure. Le 25 novembre dernier, l’équipe nigériane d’Enyimba s’envole pour disputer son match aller des barrages de la Coupe de la confédération africaine contre les Libyens d’Al-Ittihad Tripoli. Mais avant de rallier Tunis, la capitale de Tunisie où Al-Ittihad joue ses matchs à domicile, lenigérian doit faire escale à Casablanca, au Maroc. Une escale qui se transforme en une attente interminable de 24 heures avant que ces derniers se voient finalement refuser l’entrée sur le territoire tunisien à défaut de pouvoir présenter des certificats de vaccination complets à la Covid-19. Le match est finalement reporté au 19 décembre et malgré sa victoire 2-0 lors du « match retour » une semaine plus tard, Enyimba ne se présente pas sur le terrain d'Al-Ittihad le 19 décembre. Forfait et élimination desau terme d'un scénario ubuesque.Deux Ballons d’or et zéro visa attribué. Invités à promouvoir le football au Pakistan en janvier 2019, Kaká et Figo ont eu la désagréable surprise d’être d’abord refoulés par les autorités pakistanaises. La raison ? À cette époque, 55 pays, majoritairement européens, sont sur la liste rouge du pays asiatique. Et si les deux légendes du football finiront malgré tout par rallier le Pakistan, cette mauvaise publicité n’aura pas été du goût de Fawad Chaudhry, le ministre de l’Information pakistanais.. Et ça ne devait pas être joli à entendre.Tout juste champion de France avec le LOSC et transféré à Newcastle, Yohan Cabaye est initialement convoqué pour participer à la tournée de présaison desaux États-Unis. Et alors que Joey Barton, à cause de son prolifique casier judiciaire, ainsi que le jeune Nile Ranger, impliqué dans un vol lors de ses quinze ans, sont interdits de séjour au pays de l’Oncle Sam, Yohan Cabaye est également mis sur le côté pour un. Résultat, pas de présaison avec le groupe et une sacré lose pour l’ancien international français.Le meilleur pour la fin. Tragiquement décédé en novembre 2020,aura passé les 26 dernières années de sa vie sans poser le pied sur le sol américain. Déjà refoulé par le consulat américain de Buenos Aires en 1993 après avoir été arrêté en possession de cocaïne en Italie, Maradona se rend finalent aux USA un an plus tard pour la Coupe du monde. Testé positif à l’éphédrine après le deuxième match de la phase de poules contre le Nigeria, la légende argentine est cette fois-ci bannie des États-Unis. Maradona effectuera une nouvelle demande de visa en 2018, mais après avoir traité le président Donald Trump de(que l’on peut traduire par marionnette) à la télévision vénézuélienne, sa demande est refusée. Du Diego dans le texte.