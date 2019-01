Top 10 : Buts (moches) de Sala

Bye bye, Emiliano. Après une petite dizaine d'années passées en France, Sala quitte Nantes et l'Hexagone pour l'Angleterre. Direction Cardiff pour l'attaquant, qui sera donc absent à Angers et qui va laisser de bons souvenirs aux supporters. Retour sur quelques-unes de ses réalisations mémorables, qui prouvent que le football n'a pas toujours besoin d'être esthétique pour être beau.

Le contre favorable

Saint-Étienne-Nantes (1-1), 3 décembre 2017

Vidéo

La tête plutôt que le pied

Nantes-Caen (1-0), 18 janvier 2017

Vidéo

Le renard des surfaces

Nantes-Guingamp (5-0), 4 novembre 2018

Vidéo

Le ralenti

Nantes-Monaco (1-3), 11 août 2018

Vidéo

Le pointu

Marseille-Caen (2-3), 27 février 2015

Vidéo

Le penalty centré

Bordeaux-Monaco (4-1), 17 août 2014

Vidéo

Le rebond

Orléans-Cherbourg (2-1), 23 novembre 2012

Vidéo

Le double rebond

Metz-Orléans (2-4), 21 décembre 2012

Vidéo

L'extér' involontaire

Niort-Lens (2-2), 11 novembre 2011

Vidéo

L'exception

Niort-Angers (2-1), 21 mars 2014

Vidéo

Par Florian Manceau

» Un chef-d’œuvre salanesque, récompensant l'abnégation et les efforts du buteur s'exprimant dans le numéro 162 de. Le genre de réalisation qui risque prochainement de manquer à Nantes.De l'aveu même de son auteur, cette tête extrêmement plongeante est «» . Pas grave : Sala est «» , enchaîne l'Argentin dans. Et en plus, ça fait trois unités supplémentaires pour son club.Pousser du genou cette balle qui traîne devant les cages bretonnes vous semble simple ? Il faut pourtant être là. Disposer de l'instinct du renard. Suivre attentivement la trajectoire de la sphère. Anticiper les gestes des partenaires comme ceux du portier adverse. Et avoir le réflexe de frapper le cuir de la façon la plus adéquate possible pour qu'il termine derrière la ligne. Pas si facile.En soi, le caramel n'a rien de dégueulasse. Mais sa production paraît lente en tous points. De la transmission ratée (au début de l'action) au poteau rentrant plus que doucement, en passant par le temps mis par Sala pour se retourner et la mollesse de sa frappe. Ne parlons même pas du plongeon du gardien. Le principal, c'est que ça passe.Qu'il est beau, ce pointard. Geste classique de tout avant-centre qui se respecte, le Sud-Américain sait pertinemment quand et où l'utiliser. Dans le cas présent, c'est dans la surface olympienne au moment où Steve Mandanda met la pression. Sala, Marcelo Bielsa (alors entraîneur de l'OM), N'Golo Kanté (passeur décisif) : rendez-vous en Premier League ?À droite ou à gauche ? Ni l'un ni l'autre, pourrait répondre Sala. Si on ne connaît pas ses opinions politiques, le natif de Cululù semble apprécier particulièrement le centre. En témoigne ce péno, frappé en ligne droite en plein milieu des cages. De quoi ringardiser la panenka.Sentir l'odeur des filets qui tremblent alors que les défenseurs d'en face ne la connaissent même pas. Accélérer, reprendre de volée (ou pas) et dégoûter le dernier rempart, auteur juste avant d'un arrêt. La routine.Sentir l'odeur des filets qui tremblent alors que les défenseurs d'en face ne la connaissent même pas. Piétiner, courir, s'arrêter, observer, reprendre de volée, re-reprendre de volée (ou du pointu) et dégoûter l'ennemi, auteur juste avant d'un sauvetage. La routine.Troisième minute : Sala profite d'une mauvaise transmission lensoise pour se fabriquer son but. Tout seul. 51minute : le bonhomme envoie une reprise de volée, exécutée on ne sait comment, de l'extérieur du pied au fond de la toile. À y regarder de plus près, le geste ne s'avère cependant pas forcément volontaire. Inutile de demander des comptes au protagoniste : ce dernier s'arrêtera seulement sur le fait que les Chamois se sont montrés incapables de conserver le score.Une merveille. Rien à dire.