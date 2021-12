Top 10 : buts cadeaux

Joyeux Noël ! En ce 25 décembre au matin, tous les enfants peuvent profiter des cadeaux offerts grâce aux efforts acharnés du Père Noël. Mais dans le football, le cadeau peut arriver à n’importe quel moment de la saison. La preuve par 10.

Hugo Lloris à Mario Mandžukić

Vidéo

Geoffrey Kondogbia à Chelsea

Vidéo

Kakhaber Kaladze à l'Italie

Vidéo

Marcelo Bielsa, feat. Albert Adomah

Vidéo

Thibaut Courtois au Danemark

La grosse boulette de Thibaut Courtois avec la Belgique contre le Danemark. #BELDAN pic.twitter.com/JQ6Q6Ka3zI — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 18, 2020

Granit Xhaka à Chris Wood

Vidéo

Lukáš Hrádecký à l'Arminia Bielefeld

Vidéo

Jessy Moulin à Amine Gouiri

Vidéo

Neto à Luis Rioja

Vidéo

Xinjiang Tianshan au Liaoning Shenyang Urban FC

Vidéo

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’occasion de faire un joli cadeau n’est jamais interdite, même dans une finale de Coupe du monde. Et puis ce n’est pas cette offrande qui fera oublier l’essentiel, à savoir que la France est double championne du monde depuis cette date historique. Hugo Lloris avait envie de faire plaisir, voilà tout.Daniele Padelli pensait boucler cette rencontre sans encaisser le moindre but ? C’était compter sans l’inspiration surréaliste de l’actuel milieu de terrain de l’Atlético de Madrid. Et si le portier milanais semble incrédule devant la réalisation de son coéquipier, Chelsea accepte ce cadeau sans broncher. C'est bien plus beau qu'un collier de pâtes, non ?Un cadeau c’est bien, mais deux c’est encore mieux. Tenue en échec jusqu’à la pause, l’Italie a pu remercier l’ancien défenseur de l’AC Milan grâce à sa belle participation aux succès de la: un doublé marqué contre son camp. Voilà un homme qui sait remercier le pays qui l'a accueilli pendant 11 ans !Soyez-en sûrs : Marcelo Bielsa n’est pas le genre d’entraîneur à oublier le fair-play. Cet épisode oùa demandé à son équipe de laisser Aston Villa inscrire un but égalisateur après une ouverture du score polémique en est la preuve incarnée. Un cadeau pour se faire pardonner.C’est le même score final que lors de France-Croatie, mais ce cadeau n'a pas été ficelé de la même façon. Ici, la passe en retrait du défenseur est orientée vers le but, et le gardien du Real Madrid manque son contrôle de la semelle. Et au jeu des différences, la Belgique n’a pas gagné la Coupe du monde dans la foulée. Dommage.Xhaka a réalisé le meilleur match de son année contre l’équipe de France à l’Euro ? C’est probable. En tout cas, sa pire erreur individuelle de 2021 restera sans aucun doute cette passe latérale foireuse depuis sa surface de réparation déviée directement dans la cage vide despar Chris Wood, heureux bénéficiaire. Bien joué l’artiste.Parfois, il n’y a même pas besoin d’une déviation adverse pour offrir un cadeau encore plus gros à son adversaire. Le gardien international finlandais peut en témoigner : un simple dégagement complètement manqué suffit à détourner le ballon dans ses propres filets. Ça fait mouche à chaque fois !(à partir de 0’57)Cela fait un moment que les Verts commencent à regarder vers le bas en Ligue 1, et au moment de jeter un œil dans le rétroviseur, on comprend mieux pourquoi. Voilà une erreur monumentale de l'ancien gardien titulaire de l'ASSE pour permettre à Amine Gouri, ancien de l'OL, d’aller s’offrir un but supplémentaire. Quand rien ne va...(à partir de 0’54)Carles Busquets, Richard Dutruel, Víctor Valdés... Le Barça a toujours eu un faible pour les gardiens amateurs de grosses boulettes. L’an passé, c’était Neto qui s’affichait à son tour en mondovision sur une passe en retrait de Gerard Piqué. Le tout le jour d'Halloween, quelle horreur !(à partir de 0’18)Vous pensiez avoir tout vu ? C’était compter sans ce bijou d’erreurs individuelles : un dégagement dévissé, un ciseau retourné manqué, une déviation maladroite vers le gardien suivi d’un contrôle manqué par ce dernier. Résultat : la balle roule au fond des filets et voilà l’unique but du match. De quoi rester pantois devant ce bouquet final.