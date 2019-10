Ces 10 actions auraient leur place dans "Olive et Tom"

La semaine dernière, un duo de joueurs thaïlandais est parvenu à réaliser la fameuse bicyclette en tandem, si chère aux frères Derrick dans la mythique série Olive et Tom. L'occasion de se rappeler que certaines actions issues du dessin animé peuvent aussi avoir leur place dans la vie réelle.

3

1. Kritsada Hemvipat, 2 octobre 2019, Nakhon Ratchasima-Buriram United (2-3), Thaï League 1

Vidéo

2. George Weah, 8 septembre 1996, AC Milan-Hellas Vérone (4-1), Serie A

Vidéo

3. Clarence Seedorf, 30 août 1997, Real Madrid-Atlético de Madrid (1-1), Liga

Vidéo

4. Fabio Quagliarella, 24 juin 2010, Italie-Slovaquie (2-3), Coupe du monde 2010

Vidéo

5. Taye Taiwo, 20 avril 2006, OM-Rennes (3-0), Coupe de France

Vidéo

6. Samuel Umtiti, 14 février 2013, Tottenham-OL (2-1), Ligue Europa

Vidéo

7. Roy Kortsmit, 23 septembre 2017, Ado Den Haag-Sparta Rotterdam (1-0), Eredivisie

WHAT. A. KEEPER. Sparta Rotterdam cat Roy Kortsmit makes a sensational quadruple save in the Eredivisie at the week-end. pic.twitter.com/e7U4pom65v — WeLoveBetting (@WeLoveBettingUK) 25 septembre 2017

8. Phil Jones, 17 mai 2015, Manchester United-Arsenal (1-1), Premier League

Vidéo

9. Michael Tarnat, 11 septembre 1999, MSV Duisburg-Bayern Munich (1-2), Bundesliga

Vidéo

10. Daniel van Buyten, 16 décembre 2011, Bayern Munich-Cologne (3-0), Bundesliga

Vidéo

Par Antoine Donnarieix

Certes, ce but inscrit dans les ultimes secondes de la partie ne permet pas à l'équipe locale de revenir à hauteur de son adversaire, mais le geste acrobatique synchronisé garde le mérite de faire se lever une bonne partie du stade. À coup sûr, James et Jason Derrick seraient fiers de Kritsada Hemvipat et Leandro Assumpção.C'est un fait : George Weah court plus vite qu'Olivier Atton. En fait, le héros du dessin animé mettait huit épisodes à remonter tout le terrain, quand Mister George s'est chargé de le faire en... treize secondes chrono. Frappe comprise ! En même temps, Weah était Ballon d'or à cette époque. Normal d'avoir des super pouvoirs, non ?S'il y a un but à retenir en matière de puissance de frappe, c'est sans doute ce missile téléguidé de Clarence Seedorf lors du derby madrilène contre l'Atlético. Un contrôle, une touche supplémentaire pour se donner un angle de tir et bam ! Sa frappe supersonique file droit dans le but. Une démonstration de force et d'adresse qui rappelle évidemment le célèbre tir de l'Aigle depuis le milieu de terrain de Philip Callahan.Un but nécessite-t-il forcément de la puissance pour être marqué ? Non. La preuve avec cette magnifique frappe en rupture de Fabio Quagliarella contre la Slovaquie lors du Mondial sud-africain. Un but qui ne sauvera pas lad'une élimination au premier tour, mais un but pour rendre un bel hommage au tir de la feuille morte de Roberto Sedinho.Quoi de mieux qu'une frappe de mammouth pour faire peur à un mur ? Rien. En demi-finale de la Coupe de France 2006, Taye Taiwo permet à Marseille de prendre le large contre Rennes grâce à un coup franc à l'entrée de la surface, chronométré à 130 km/h. Mark Landers et son légendaire tir du Tigre serait heureux de voir ça.Bien avant de casser la démarche, Samuel Umtiti cassait la cage de Brad Friedel en Ligue Europa avec l'Olympique lyonnais. Depuis l'extérieur de la surface, l'arrière gauche des Gones claque une fabuleuse frappe rectiligne pour attraper la lucarne opposée. Un bel équivalent du tir du Rasoir de Ralph Peterson, ce latéral gauche aux tacles glissés redoutables.Avoir un bon gardien dans ses rangs, c'est souvent utile. Malgré la défaite de son équipe sur la pelouse de La Haye, Roy Kortsmit s'est mis dans la peau d'Ed Warner pendant six secondes. Un laps de temps suffisant pour réaliser quatre arrêts consécutifs sur des attaquants médusés par les réflexes du portier néerlandais. Il lui manquait juste la casquette et la mèche dans les yeux.Il y a les défenseurs qui taclent avec les jambes, et puis il y a ceux qui sont capables de mettre la tête. Lors de la réception d'Arsenal à Old Trafford, le stoppeur Phil Jones s'est rattrapé de sa glissade pour taper la balle de la tête et l'envoyer directement sur le tibia d'Olivier Giroud, complètement surpris par un tel geste. Et voilà comment parfaitement réaliser le contre du visage si cher à Bruce Harper.Évidemment, il était impossible d'évoquer les lourdes frappes de balle sans faire référence au championnat roi en la matière. Même à plus de 30 mètres, le coup franc direct était une arme potentielle pour le gaucher bavarois Michael Tarnat. La preuve avec ce coup de canon en pleine lucarne qui laisse à penser que le redoutable attaquant Karl-Heinz Schneider a véritablement existé.Une question est toujours restée en suspens dans la série: comment le ballon fait-il pour devenir complètement ovale durant sa course après un tir ? Réponse : il est certainement crevé. C'est en tout cas la seule théorie explicable dans la pratique, comme le prouve cette frappe contrée de Daniel Van Buyten sur laquelle le ballon n'a pas survécu.