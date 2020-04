Tony Parker : « Succéder à Jean-Michel Aulas, ça ne se refuse pas »

« Jean-Michel est le meilleur président des trente dernières années tous sports confondus. C’est un exemple dont je m’inspire et je peux apprendre encore beaucoup de choses à ses côtés. »

« Le sport féminin a toujours été quelque chose d’important dans mon évolution, à travers mes camps de basket ou dans la manière dont j’ai été éduqué. »

« Je me rappelle comme si c’était hier de la finale de la Coupe du monde 1990. C’est la première que j’avais vue à la télé, à 8 ans, avec l’Italie de Totò Schillaci. Et même si j’ai switché ensuite pour le basket après les finales de Michael Jordan, j’ai toujours gardé mon amour pour le foot. »

« Au foot, j’étais déjà super rapide, avec les mêmes qualités que j’avais au basket. Cette rapidité, le goût de l’effort, courir sans cesse, ça a commencé avec le foot. »

J’ai toujours su que j’étais plus attiré par le leadership et le management que par un destin d'entraîneur. Coacher ne m’a jamais attiré.

« C’est toujours très difficile d’appliquer ça en Europe, mais c’est clair qu'une ligue fermée peut être une solution pour l’avenir. »

Propos recueillis par Mathieu Rollinger





Pour moi, c’est un honneur d’être considéré comme tel et que Jean-Michel pense à moi pour ce poste-là. Bien sûr, je me rends compte de ce que ça implique et du travail qu’il y a derrière. Je sais que j’ai beaucoup de choses à apprendre. Mais si un jour il me demande de prendre sa succession, ça ne se refuse pas.C’est notre façon de penser qui nous rend assez proches. Je pense qu’on est tous les deux des personnes positives, qui aiment aller de l’avant, qui veulent faire bouger les lignes. On a une vision sur l’avenir assez similaire : comment construire un staff, quelles personnes mettre en place, quelle stratégie adopter pour faire avancer les projets. Jean-Michel a toujours été visionnaire et j’essaye — toutes proportions gardées — de faire la même chose avec mon club de basket. Ce sont des qualités nécessaires pour faire grandir un club. Il y a pas mal de choses qu’on a faites avec l’ASVEL qui n’avaient jamais été réalisées dans l’histoire du basket français. Aujourd’hui avec OL Groupe, il y a tellement de choses à faire sur les prochaines années.C’était il y a quinze ans. On a été présentés lors d'un événement EA Sports, par l’intermédiaire de Thierry Henry. C’est comme ça que notre amitié a commencé.On avait aussi pas mal d’amis en commun, on est restés en contact, on a commencé à se voir chaque année. Il était toujours là aux galas de ma fondation. Lors de l’Euro 2008, il m’avait fait monter dans l’avion pour aller voir l’équipe de France jouer. En 2009, j’ai pris des parts du club de l’ASVEL en tant qu’actionnaire minoritaire et en 2014, quand j’ai repris la majorité, il était toujours disponible pour moi, pour me donner des conseils et m'aider à faire grandir le club. C’est depuis l’an dernier qu’on a décidé de se rapprocher encore plus, en sachant que la fusion entre l’OL et l’ASVEL peut faire avancer les projets de manière globale.Rien que son expérience, c'est déjà énorme. Pour moi ça n’a pas de prix. D’après moi, Jean-Michel est le meilleur président des trente dernières années tous sports confondus. C’est un exemple dont je m’inspire et je pense que je peux apprendre encore beaucoup de choses à ses côtés.Je suis un des actionnairesdonc je serai présent au conseil d’administration. Je prendrai part aux directives, aux choix du club, au recrutement, toutes ces choses-là. Et j’irai régulièrement voir les matchs. Que ce soit moi ou Jean-Michel, on est déterminés à faire de ce club le meilleur des États-Unis.Le sport féminin a toujours été quelque chose d’important dans mon évolution, à travers mes camps de basket ou dans la manière dont j’ai été éduqué. Avec l’ASVEL, on a été champions l’année dernière. Et c’est clair qu’on se retrouve totalement sur ce sujet avec Jean-Michel, où il a été un précurseur.Selon moi, l’OL est un des clubs les mieux structurés d’Europe. Ce que Jean-Michel a mis en place est quelque chose d’assez unique. Quand il aura eu le remboursement de tous les investissements, — j’allais dire «» — le club pourra réinvestir encore plus dans le sportif. Ce serait incroyable pour Jean-Michel Aulas de terminer avec un titre européen ou un autre titre de champion de France. Et selon moi, c’est tout à fait possible.Il est conséquent, c'est certain. Mais ce qui fait la beauté du sport, c’est que tout est possible. Tu peux avoir le plus gros budget et ne pas gagner. D’ailleurs, Paris n’a toujours pas gagné la Ligue des champions, malgré les investissements. Et j’ai envie de dire heureusement parce que ça serait trop facile.J’ai toujours pris beaucoup de plaisir à investir en France. J’ai commencé avec le basket, mais mon objectif est d’investir dans le sport français de manière générale. À travers mon académie, il y déjà du e-sport et du tennis. Je suis un amoureux de sport. Le business reste du business, mais le foot a toujours eu une place spéciale pour moi. Ce n’est pas comme si j’investissais dans un secteur complètement inconnu pour moi.Je ne sais pas pourquoi. Les gens ne le savent pas forcément, mais pour moi, c’est logique ! C’est le sport numéro 1 en France, et j’ai aussi commencé ma carrière de sportif en tant que footballeur, puisque j’ai joué pendant trois ans à Dieppe. J’ai beaucoup d’amis dans le foot, j’ai assisté à beaucoup de matchs comme la finale de la Coupe du monde en 2006, la finale de la Ligue des champions 2009 entre le Barça en Manchester United à Rome, celle de 2011 aussi... À travers Thierry Henry et Zizou, j’ai toujours suivi de près le foot.Exactement.Surtout quand tu grandis en France. Je me rappelle comme si c’était hier de la finale de la Coupe du monde 1990. C’est la première que j’avais vue à la télé, à 8 ans, avec l’Italie de Totò Schillaci. Ce sont des images qui m’ont marquées quand j’étais jeune parce que j’étais à fond dans le foot. Et même si j’ai switché ensuite pour le basket après les finales de Michael Jordan, j’ai toujours gardé mon amour pour le foot.Oui. Je me rappelle encore du Cameroun qui fait un parcours de malade et qui perd contre l’Angleterre. C’était fou.Je suis un grand fan de 1998. Au moment de la finale, on était à l’étranger avec l’équipe de France juniors. On avait fait la fête en Bulgarie. Cette victoire a toujours été une de mes motivations pour marquer de la même manière le sport français. Avant, la phrase favorite des Français était «» . Je n’ai jamais compris cette phrase. Pour moi, le plus important est de gagner. Avec France 98, on voyait enfin la France qui gagne. Ça m’a inspiré comme ça a inspiré d’autres sportifs français et même tout un pays.C’était Marco Van Basten. Ma mère est hollandaise donc à chaque fois, elle me parlait de ce joueur-là. Après, il y avait George Weah. Quand on était plus jeunes, on vivait en Normandie et le gros club le plus proche était le PSG. Donc avec mes frères, on grandit en tant que fans du PSG. Avec le titre en 1994, Rai, Weah... À 17 ans, j’ai aussi signé au PSG Basket donc on a pu assister à pas mal de matchs au Parc des Princes.Non, jamais. Désolé.C’est dur à juger parce que c’était de 6 à 9 ans. Je courais de partout, mais de là à te dire si j’étais bon ou pas... J’étais déjà super rapide, avec les mêmes qualités que j’avais au basket. J’adorais courir et avec le temps j’ai retrouvé pas mal de mouvements similaires entre les deux sports. Cette rapidité, le goût de l’effort, courir sans cesse, ça a commencé avec le foot. Et ça m’a bien aidé pour la suite.Oh non, ils adoraient que je joue au foot ! Ils venaient voir tous mes matchs.Pas spécialement. Mais j’aimais bien cette sensation de courir, de défendre et après remonter tout le terrain. En revanche, je n’aimais pas le mauvais temps. Jouer dans la boue, c’était pas mon truc.Non, le but a un côté rare, alors que tu es censé marquer plusieurs paniers au cours d’un match de basket. La joie de marquer au foot est forcément plus intense.Je pense que j’aurais tout fait pour devenir footballeur professionnel, ça c’est sûr. En tout cas, quand j’avais 6 ans, c’était ce que je voulais faire.Au niveau de la mentalité, oui. Avec Titi, on s’est inspiré mutuellement pendant nos carrières. On s’est tirés vers le haut.Oui, toujours. D’ailleurs, j’ai un petit terrain chez moi à San Antonio sur lequel je joue de temps en temps avec des amis. Même avec l’ASVEL, lors des pauses lunch, on peut se faire un petit foot ensemble. C’est toujours présent dans ma vie.Largement ! En étant proche de Titi, je regardais attentivement tous les résultats d’Arsenal, puis du Barça. Je le suivais de malade. La Champion’s League passait sur ESPN. Et avec le décalage horaire, c’était à 13 heures, pile avant de faire la sieste. C’était parfait. C’est plus simple à gérer que pour les footballeurs qui sont obligés de sacrifier des nuits pour suivre la NBA.Non, c’est fini ça. C’était quand j’étais plus jeune. J’adorais jouer àou à des jeux commeou. J’y ai passé tellement de nuits blanches, que ça soit avec mon petit frère ou avec Ronny Turiaf. C’était mon jeu.Ça dépendait de mes envies. Mais les matchs, je les passais en accéléré. Ce qui m’intéressait le plus dans ce jeu, c’était la partie concernant la gestion d’un club ou faire les transferts.Ce n’est pas exactement comme dans la vraie vie, mais ça te donne des bonnes notions et ça t’apporte cet amour pour ces fonctions. Gérer un budget, les salaires, le marketing. Le jeu est très complet. Ça m’a apporté des bases et ça m’a donné goût à ça. Au final, j’ai toujours su que j’étais plus attiré par le leadership et le management que par un destin d'entraîneur. Coacher ne m’a jamais attiré. J’adore le côté sportif, certes, mais j’adore le business, le marketing, la billetterie, comme tu fais pour améliorer l’expérience d’un fan dans ton stade, aller chercher des sponsors...Bien sûr, je le faisais en tant que joueur, je le fais avec l’ASVEL aujourd’hui.Je ne suis pas du genre à crier pour crier. C’est plus en fonction de comment je sens l’équipe. En revanche, je ne veux pas marcher sur les plates-bandes du coach. Il doit garder son autorité. Mais si je sens que ça peut aider, c’est aussi le rôle d’un président.Il y a beaucoup de similitudes, certaines choses vraiment différentes mais ça reste du sport. Tu manages des humains et c’est à toi de réussir à fédérer tout le monde autour d’un objectif commun. Si je peux avoir le meilleur des deux mondes, ce serait énorme.Sur la dernière décennie, c’est le jeu du Barça qui m’a vraiment impressionné. Contrôler le ballon et l’adversaire, grâce à des joueurs formidables comme Iniesta, Xavi ou Messi. C’est beau à voir. Mais j’admire aussi le Real de Zizou. Gagner trois fois de suite la Ligue des champions, c’est assez incroyable. Dans n’importe quel sport, réussir à trouver le succès de manière aussi régulière, c’est très compliqué.C’est toujours très difficile d’appliquer ça en Europe. Il y a des traditions qui sont fortes. Mais c’est clair que ça peut être une solution pour l’avenir, si c’est la volonté de tout le monde.Même si ça marche au niveau de la sélection, ça sera toujours dur de concurrencer d’autres championnats parce qu’on n'a pas les mêmes règles au niveau des taxes. À nous de construire le budget intelligemment pour réduire cet écart et construire un projet qui permettra à Jean-Michel de partir avec un titre.