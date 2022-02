Tony Hibbert, un Toffee en foot district

Depuis le 22 novembre 2021, l’Étoile sportive de Louzy, club de Départemental 2, dixième division, compte une légende du football anglais dans ses rangs : Tony Hibbert. Après avoir raccroché les crampons en 2016, après 328 apparitions avec Everton dans l’élite anglaise, le défenseur a traversé la Manche pour vivre une nouvelle vie. De Liverpool à la petite commune des Deux-Sèvres, plongée dans l’après-carrière étonnante d’une icône.

De la Premier League au Départemental 2

« Liverpool et Louzy, c’est le jour et la nuit. Et c’est ça que je suis venu chercher. La tranquillité. »

Pêche, football, beer pong : in that order

Par Matthieu Darbas

Juste avant de prendre la route d’une maison de campagne dans les collines, juste au bord d'un désert de garrigue qui va d'Aubagne à Aix, Joseph, instituteur anticlérical, se moque en se revoyant sur une photo les pieds dans l’eau posant fièrement avec sa prise. Cette histoire ne vous dit peut-être rien, et pourtant, Marcel Pagnol a véritablement réussi à transmettre l’amour du pré, des champs et des ruisseaux perdus aux citadins. Au moment de la sortie de l'adaptation cinématographie d'Yves Robert à l’été 1990, Tony Hibbert a neuf ans, et le jeune Anglais vient tout juste d’intégrer le centre de formation d’Everton, à Liverpool. Un club qu’il ne quittera pas jusqu’en 2016. Au total, le latéral droit comptabilise 328 apparitions, 17 saisons dans l’élite anglaise et a marqué tous les supporters despar son engagement et son sérieux. Mais voilà que trois ans après avoir quitté le football professionnel, Hibbert a répondu à l’appel de. Venue s’installer à Louzy, petite commune de 1300 habitants des Deux-Sèvres, pour se lancer dans un projet autour de la pêche, mais surtout pour commencer une nouvelle vie plus tranquille, la légende d’Everton (40 ans) a décidé de rechausser les crampons dans le club de sa nouvelle ville., se rappelle Jérôme Archambeau, le président de l’Étoile sportive de Louzy, club de Départemental 2, dixième division du football français.Arrivé en 2019 en France et à Louzy, Tony Hibbert veut retrouver les terrains, loin de Sky Sports, d’ESPN, Everton TV, la BBC et toutes les caméras qui peuvent entourer un terrain. Pour preuve, il a fallu de longs échanges avec le président, qui n'avait pas pour habitude de crouler sous les demandes d’interviews de nombreux médias anglais et français, et de la patience, avant que Hibbert accepte de se prêter à l’exercice., explique l’ancien d’Everton. Mais même à vouloir passer incognito, le club et le joueur vont vite faire face à la réalité., raconte le président du club. Aujourd’hui, le post a été supprimé, mais les mails et SMS sont toujours aussi nombreux. Réservé, Hibbert revient sur son choix :Si, en passant d’une ville d'un demi-million d'habitants à un village de 1300 âmes, l’ex-y a sûrement vu une volte-face des plus notables, c’est bien le club qui a connu le changement le plus important., clame le président qui estime. Il y a trois semaines, une vidéo a même fait le tour de la ville. Pendant un match à Goodison Park, un des supporters avait le maillot d’Everton avec Hibbert dans le dos."Ils ne vont pas m’oublier" » , en rigole Jérôme. C’est bien connu, le traitement médiatique britannique ne fait jamais dans la demi-mesure quand il s’agit de parler des footballeurs.Bonne nouvelle, malgré cette publication Facebook, Hibbert a trouvé ce qu’il cherchait., clame la recrue phare, grand, très grand amateur de pêche., prolonge Tony Hibbert, fier propriétaire d’un étang de pêche dans le village de Villiers-en-Prayeres, à moins d’une heure de route de Reims.Depuis neuf ans maintenant, le finaliste de la Coupe d'Angleterre 2009 est propriétaire d’un domaine de pêche où les plus grands fans de carpes peuvent venir tremper leur canne, boire et manger., rembobine Hibbert. Pour cette raison, Louzy est tout bien choisi., explique Jérôme. Et le football dans tout ça ?S’il partage son savoir de la carpe avec ses clients et les passionnés qu’il croise en Champagne, Hibbert prend aussi beaucoup de plaisir à partager son expérience du ballon rond avec plus jeunes.Le football est une langue universelle, et ces entraînements le prouvent., assure Hibbert. Désormais licencié et joueur de l’équipe des seniors, l’ancien latéral droit d’Everton disputera bientôt son premier match de championnat. Greg Rousseau, l’entraîneur de l’équipe première, aà l’œuvre, même s’il avoue qu’il ne le connaissait pas au départ :Décrit par tout le monde comme volontaire et respectueux, Hibbert prend même part aux soirées après les entraînements du vendredi soir. Et dans ces moments-là, il n’y a pas besoin de parler français pour boire des pintes et jouer aux cartes., raconte l’entraîneur de D2. Sur le terrain, l’Anglais, note Greg. De tous les côtés, l’arrivée de Hibbert à Louzy fait donc l’unanimité. Le président a le sourire et garde un rêve en tête : celui de jouer contre Everton.ToffeesPour le moment, la mission est complètement réussie.