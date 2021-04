Tombeur de Lorient, Lens continue de planer

Lens (3-4-1-2) : Leca - Gradit, Fortes, Michelin - Clauss (Traoré, 77e), Cahuzac, Doucouré, Haïdara - Kakuta (Sow, 86e) - Jean (Costa, 66e), Kalimuendo (Banza, 77e). Entraîneur : Franck Haise.



Lorient (3-4-1-2) : Dreyer - Gravillon (Grbić, 65e), Laporte, Chalobah - Hergault (Delaplace, 65e), Lemoine, Abergel, Le Goff - Le Fée (Laurienté, 65e) - Moffi (Hamel, 82e), Wissa (Diarra, 80e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Voir deux équipes joueuses se faire face, c'est la promesse d'une partie enlevée et plaisante.Ça tombe bien : ce Lens-Lorient n'a pas dérogé à la règle, ce dimanche après-midi. Au terme d'un match très emballant où les Bretons n'ont jamais rendu les armes, les Sang et Or ont finalement appuyé sur l'accélérateur (4-1) pour enchaîner un onzième match consécutif sans défaite en championnat. Ce sont d'ailleurs les hôtes du jour qui ont frappé les premiers. Arrivé pleine balle dans la surface adverse au quart d'heure de jeu, Corentin Jean a mis Julien Laporte à la faute et Gaël Kakuta est venu venger son coéquipier à onze mètres. Un but en trompe-l'œil, car ce sont bien les Merlus qui ont globalement dominé le premier acte et qui ont logiquement été récompensés sur une belle tête croisée de Terem Moffi à la réception d'un corner d'Enzo Le Fée. Problème : le Nigérian est également tombé sur un solide Jean-Louis Leca (28, 31), et a loupé la mire sur un petit piqué pour doubler la mise (34).Un manque de réalisme payé cash, quand l'intenable Jean a refait passer les siens devant au bout d'une action collective à une touche de balle de grande classe. Le premier but cette saison en Ligue 1 pour l'ancien Toulousain a alors libéré encore un peu plus les Nordistes, qui ont fait le break grâce à un Arnaud Kalimuendo attentif à la suite d'un coup de pied de coin. Moffi, de son côté, a continué ses vendanges (59). Pour le plus grand bonheur des Lensois, qui ont conclu leur festival sur un penalty de Simon Banza. Toujours cinquièmes, les voilà qui possèdent désormais trois points d'avance sur l'OM.L'hymne de la Ligue Europa dans les enceintes peut être lancée dès maintenant, non ?