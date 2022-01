Monaco dépose Lens

C'était un soir où être entraîneur et cardiaque n'était pas vraiment conseillé. Un soir où l'insolente efficacité monégasque face à la passivité défensive de Lens a rapidement laissé penser que tout était réglé d'avance. Mais à 3-0 après une demi-heure, les Monégasques n'étaient pas à l'abri. La folie s'est emparée des Lensois, laissant croire à une fin de match de dingue, jusqu'à ce que la gâchette Ben Yedder sorte à nouveau du bois pour envoyer les Azuréens en quarts. Que c'était chaud !

53

La foudre monégasque

L'enfer lensois, puis la folie

RC Lens (3-5-2) : Leca - Gradit, Danso (Berg, 78e), Médina - Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski (Baldé, 86e), Kakuta (Da Costa, 78e) - Sotoca (Kalimuendo, 46e), Saïd (Jean, 78e). Entraîneur : Franck Haise.



AS Monaco (4-2-3-1) : Mannone - Aguilar, Disasi, Matsisa, C. Henrique - Jean Lucas (Vanderson, 80e), Tchouaméni - Volland (Fofana, 55e), Diop (Golovin, 65e), G. Martins (Jakobs, 80e)- Ben Yedder. Entraîneur : Paul Clement.

Depuis deux ans, le RC Lens a décidé de gâter son public à Bollaert. Même si cela ne tourne pas toujours en sa faveur, comme ce dimanche face à l'ASM en huitièmes de finale de la Coupe de France. Une nouvelle fois, les fans des Sang et Or en ont pris plein les mirettes. Même après avoir piqué du nez, même après en avoir pris trois en trente minutes, les hommes de Franck Haise ont tout donné avant de finalement voir Wissam Ben Yedder siffler la fin de la récré. Oui, l'ASM de Philippe Clément peut se montrer impitoyable.Pas de Nübel (gêne musculaire) et de Majecki (choc à la tête), absents à Bollaert ce dimanche, alors voilà Mannone, 33 balais, propulsé pour la première fois depuis un an dans les cages de l'ASM. En défense, Sidibé (positif à la Covid-19), Badiashile (blessé) et Maripán avec la sélection chilienne manquent à l'appel, et pourtant : l’orage n'aura duré que dix minutes en première période pour les hommes de Clément. Bien plus entreprenant qu’une semaine plus tôt face à Marseille , Lens déploie son arsenal offensif. Fofana envoie une mine à 30 mètres, il faut un Mannone alerte pour la dévier d’un rien sur sa transversale (5). Clauss prend le relais, laisse pantois deux Monégasques et décale sur Sotoca qui remise dans l’axe pour Kakuta. C’est simple, limpide, mais Mannone boxe des deux poings (8), puis Fofana ne trouve pas le cadre. Trois frappes en huit minutes, voilà pour le feu de paille.Parce qu’en réalité, c’est surtout la défense artésienne qui prend l’eau. À trop vouloir se projeter, le Racing se fait punir à trois reprises en neuf minutes chrono. Kakuta rate une passe, Sofiane Diop récupère, provoque à gauche, décale pour Caio Henrique qui a tout le temps de centrer. Le meilleur buteur de Ligue 1 (13 réalisations) Ben Yedder est plus prompt que Medina, tête imparable. En deux temps trois mouvements, les digues lensoises cèdent. Ben Yedder, encore, capitaine indiscutable, enchaîne contrôle-poitrine et volée pour Gelson Martins. Lequel sert Jean Lucas lancé à pleine vitesse et n’a plus, ou presque, qu’à déclencher du droit. Insatiable, le même trio infernal rapplique deux minutes plus tard. Jean Lucas et Ben Yedder se régalent au une-deux, le premier nommé centre en profondeur pour Sofiane Diop qui envoie une énième fois le pauvre Leca dans ses filetsL’ASM est chirurgicale, mais avec Lens, il y a toujours un lion qui sommeille dans la tempête. Kakuta sonne le clairon. Sa frappe tendue est détournée par Mannone, mais Saïd a suivi et s’y reprend à deux fois pour laisser l’espoir tangible. Les Nordistes retrouvent de l'oxygène, et Kalimuendo leur en refile une bonne bouffée. Lancé après la pause, l'attaquant profite d'une transversale de Fofana pour fixer Caio Henrique et enrouler subtilement du gauche. S'ensuivent vingt minutes de folie. Le Racing fait le siège de la défense azuréenne, Monaco a la balle du 4-2 (58), puis Gradit et Kakuta chauffent un peu plus Mannone (59, 61).Jean Lucas voit sa frappe détournée (63), Kalimuendo lui répond (69). C'est une partie de flipper. Ben Yedder est à deux doigts - ceux de Leca - d'y mettre un terme (73), Clauss rapplique d'un coup franc qui filait en lucarne (75). Lens se projette un nombre de fois incalculable. Kalimuendo prend encore la profondeur, mais croise trop sa frappe (83). Mais il était sûrement écrit que la défense lensoise finirait à nouveau par faire des siennes. Là où pour une fois, ce n'était pas Médina, Gradit vautre sa relance. Tchouaméni rode dans le coin et offre le doublé à Ben Yedder. Rideau, fin du spectacle, le finaliste de la dernière édition est bien en quarts. Le Rocher est solide.