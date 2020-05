Carlovich, la légende est partie

Tomás Felipe Carlovich, dit « El Trinche » , est décédé des suites d’une violente agression ce vendredi à Rosario à l’âge de 71 ans. Son talent était comparé à celui de Maradona et Messi par des personnalités comme Menotti, Bielsa ou Pékerman, alors qu'il n’avait joué que quatre matchs professionnels dans sa carrière. Vie et mort d’un mythe si argentin, dont même Pelé aurait été jaloux.

L’inventeur du double petit pont

« J’aime les femmes, ça c’est vrai ! »

« Qu’on continue de m’aimer comme on m’aime aujourd’hui »

Par Georges Quirino-Chaves, à Buenos Aires

La rencontre a lieu dans un luxueux hôtel du centre de la troisième ville d’Argentine, en février dernier. Quelques heures avant d’affronter Rosario Central dans son bouillant Gigante de Arroyito, Diego Armando Maradona, entraîneur de Gimnasia La Plata, reçoit un invité dans sa suite. C’est un homme de 71 ans, bien plus grand que le, des cheveux cendrés, longs et sales, et portant sur les épaules un polo rose saumon un peu trop large. Le, ému en l’apercevant, s’empresse de l’embrasser. En souvenir de cette rencontre, le champion du monde 1986 lui dédicace un maillot et écrit cette phrase prononcée 27 ans plus tôt à son arrivée dans cette même ville comme joueur de Newell’s Old Boys :El Trinche, c’est Tomás Felipe Carlovich, footballeur né à Rosario qui n’a disputé que quatre matchs professionnels dans les années 1970, n’a jamais joué avec la sélection et a effectué la majorité de sa carrière dans des équipes de deuxième et troisième divisions. Il devrait être un inconnu. D’ailleurs, seules cinq secondes d’images en noir et blanc témoignent de son passé de footballeur. Pourtant, son histoire, sa légende se transmet encore de génération en génération dans sa ville natale et au-delà.Alors quand sa mort a été annoncée ce vendredi des suites d’une violente agression subie après un idiot vol de vélo, c’est tout le pays qui a été secoué., écrivait même le quotidien. Un football romantique, presque imaginaire., écrivait le célèbre journaliste et auteur national Martín Caparrós, dans son livre. Ici est né le drapeau argentin, le Che Guevara, l’écrivain et populaire auteur de bandes dessinées Roberto Fontanarrosa, le tango – cela reste à prouver, mais certainsl’assurent sans ciller – ou encore le fameuxgrâce auxou plus tard Fito Páez., soutient, comme beaucoup, René, un conducteur de taxi de la ville. Rosario est surtout fière de son football, reconnu comme le berceau du beau jeu en Argentine de la main de César Luis Menotti ou encore Marcelo Bielsa. La rivalité entre ses deux clubs locaux, Newell’s Old Boys et Rosario Central, est souvent présentée à juste titre comme la plus passionnée du pays.Trinche, assure René.Lesqui partagent l’avis du chauffeur de taxi sont nombreux. Quasiment tous – même ceux qui n’étaient pas nés – assurent l’avoir vu jouer un jour. La naissance du mythe a une date : 17 avril 1974. L’, alors dirigée par Vladislao Cap, se prépare pour la Coupe du monde en RFA. Ce jour-là, elle affronte en match amical une sélection composée des meilleurs joueurs de Rosario au stade de Newell’s devant près de 35 000 spectateurs. Le onze titulaire local : cinq joueurs des, cinq de Rosario Central (parmi lesquelles un certain Mario Kempes) et un de Central Córdoba, le troisième club de la ville qui évolue en deuxième division. Ce dernier porte le numéro 5 sur le dos. Il est gaucher, milieu de terrain, grand, fin, moustachu et des cheveux noirs longs jusqu’aux épaules. Une sorte de fusion physique entre George Best et le Brésilien Sócrates. Son nom : Tomás Felipe Carlovich. Le grand public ne le connaît pas encore, ses rencontres n’étant pas télévisées, mais ses performances depuis deux ans et demi en Primera B lui valent déjà une importante popularité locale. Le mythe urbain raconte même que des supporters de Newell’s Old Boys et Rosario Central oubliaient leur rivalité le temps d’un week-end pour aller ensemble voir jouer le. Mais face à la sélection argentine, le talent de ce fils d’immigrés yougoslaves, cadet de sept enfants, éclate enfin aux yeux de tous., assure Cai Aimar, qui l’accompagnait sur le terrain ce jour-là.Ceux qui l’ont vu à l’époque le décrivent comme un dribbleur lent, mais insaisissable, spécialiste des coups du sombrero, des talonnades et, s’amuse Alejandro Caravario, auteur de. Entre réalité et légende, la frontière est souvent fine avec Carlovich. Une chose est sûre : l’Argentine, menée 3-0 à la pause par les locaux, est dominée par un inconnu de 27 ans. Une autre l’est moins : le sélectionneur de l’aurait demandé à son homologue adverse de le sortir en début de deuxième période pour stopper l’humiliation. Fou du, Marcelo Bielsa a un jour avoué que, pendant quatre ans, il était allé le voir jouer tous les samedis. José Pékerman, lui, n’hésitait pas à rouler les 300 km qui séparent Buenos Aires de Rosario pour apercevoir l’ovni. Le technicien, qui a placé le joueur dans son onze de rêve, le compare à Fernando Redondo. D’autres, plutôt à Juan Roman Riquelme. Ou les deux., soutient César Luis Menotti, autre fan. L’ancien sélectionneur l’appréciait tellement qu’il assure l’avoir convoqué en 1976 avec la sélection, pour une rencontre amicale. Mais selon le, interrogé dans un documentaire consacré au, le milieu de terrain ne serait jamais apparu :, contredisait Carlovich à, il y a quelques années.Len’a pas voulu d’une grande carrière. Même si le Milan, un club français dont l’identité ne sera jamais révélée et le New York Cosmos de Pelé se seraient – selon la légende – intéressés à lui à une époque. Le Brésilien aurait eu peur que l’Argentin ne lui fasse de l’ombre. En tout cas, c’est ce qui se dit dans la province de Santa Fe. Une rencontre avec Rosario Central où il a débuté chez les jeunes et trois autres avec Colón marquent donc ses seuls passages parmi l’élite. Le professionnalisme, la concentration, les entraînements bien calibrés ? Pas pour. Lui veut s’amuser. Avoir davantage de liberté, comme quand il jouait gamin dans son quartier de Belgrano de Rosario. Son terrain restera donc les divisions inférieures. Moins de pression, d’obligations. Ses clubs : Flandria, Independiente Rivadavia, Deportivo Maipú, Newell’s Old Boys de Cañada de Gómez. Et donc Central Córdoba, où il jouera à quatre reprises., explique le gardien de but Eduardo Quinto Pages, un de ses anciens coéquipiers.Parfois, Carlovich préférait rester chez lui ou faire un match avec les gamins du quartier plutôt qu’une rencontre officielle. Il arrivait aussi qu’il disparaisse complètement, sans donner aucune explication. De quoi alimenter les plus folles rumeurs : l’alcool, la fête, la pêche, les femmes., confiait leJusqu’au bout, il n’en fera qu’à sa tête. En juin 1986, l’équipe de Central Córdoba se prépare à partir pour Buenos Aires où elle doit jouer le maintien en deuxième division face à Almagro. Pour ce qui doit être le dernier match de sa carrière,ne se présente pas. À son appartement ? Personne. Le bus finit par partir sans lui. Le lendemain, jour du match, des supporters s’apprêtent à leur tour à faire le voyage jusqu’à la capitale. Juste avant de s’en aller, ils voient apparaître l’homme le plus recherché de Rosario : Carlovich, vêtu d’une chemise à fleurs largement déboutonnée, une BD de Patoruzú sous le bras. Grâce aux fans, le joueur arrivera à temps pour la deuxième période, mais n’empêchera pas la défaite. Plusieurs témoins affirmeront néanmoins qu’il fut sans conteste le meilleur joueur du match., expliquait dans un documentaire le champion du monde 1986 Jorge Valdano, idole de Newell’s. L’image d’un footballeur insouciant, libre et rebelle devenu à Rosario (surtout grâce aux écrits de la plume locale Roberto Fontanarrosa) un symbole de contre-culture, nommé citoyen illustre de la ville en 2002 et dont la légende inspirera même une œuvre théâtrale. Malgré la gloire urbaine, Carlovich,et sans le sou quand il s’était confié à, ne capitalisera jamais sur sa carrière., raconte l’auteur de sa biographie, Alejandro Caravario.Il y a deux semaines, comme un terrible présage, un journaliste d’une radio locale l’interrogeait sur l’image qu’il aimerait laisser :Mercredi dernier, Tomás Felipe Carlovich, 71 ans, était donc toujours sur son vélo. Un nouveau. Encore. Après avoir subi quatre vols. Aux alentours de 17 heures, alors qu’il circulait dans son quartier à l’ouest de la ville, à l’intersection des rues Córdoba et Paraná, il croise la route d’un jeune individu lui aussi à bicyclette. Ce dernier l’arrête, le frappe violemment à la tête et lui vole son vélo.reste au sol, semi-conscient, muet, retrouvé quelques minutes plus tard par un de ses anciens coéquipiers et ami de Central Córdoba, Juan Lescano. Transféré à l’hôpital, l’ancien joueur succombe à ses blessures deux jours plus tard. Le mythe, lui, survivra., a posté ce vendredi sur Twitter Maxi Rodríguez, capitaine et idole de Newell’s Old Boys.Depuis toute l’Argentine, les hommages abondent. La colère aussi, après ce qui est justement décrit comme un assassinat., a écrit Diego Armando Maradona, sur Instagram.La publication est accompagnée d’une photo de leur rencontre en février. Ce jour-là,avait confié avoir glissé à l’oreille du