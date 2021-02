« J'ai désormais mon nom à côté de celui de Pelé dans le Guinness Book »

À 25 ans, Tom King sait mettre des patates. Le gardien de Newport County (D4) a battu le 19 janvier dernier le record du monde du but le plus lointain inscrit dans l’histoire du foot. Un golazo de 96,01 mètres précisément, inscrit sur un banal six-mètres. L'international gallois est désormais au panthéon du Guinness World Records. Interview.

« Je ne m’y attendais vraiment pas. Je savais que j’avais bien pris la balle, mais à aucun moment je n’aurais pu imaginer qu’elle finisse dans les filets adverses. »

« Même si je ne connais pas Joshua Griffiths, je me suis dit que je devais éviter de célébrer devant lui, par respect. »

« Un autre record que je pourrais battre ? Peut-être le record du monde de temps passé devant la PlayStation. Je suis vraiment un mordu de jeux vidéo. »

Propos recueillis par Tara Britton

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Oui je pense, c’était un sacré moment. C’est déjà assez fou pour un gardien de marquer un but, alors d’autant plus sur un six-mètres et avec le record du monde à la clé. J’en suis très fier, mais j’avoue que le but que j'ai encaissé ensuite a un peu gâché la fête.Donc je ne dirais pas qu’il s’agit du meilleur match de ma carrière professionnelle. Neuf jours avant, en revanche, je pense que j’ai réalisé le match de ma vie face à Brightonau troisième tour de la FA Cup. J’ai fait trois ou quatre arrêts très importants dont je suis plus fier que mon but. Ça a vraiment été la semaine la plus folle de ma vie. On est passé à deux doigts de sortir une équipe de Premier League, et après, je bats le record du monde du but le plus loin de l’histoire.Je ne m’y attendais vraiment pas. Je savais que j’avais bien pris la balle, mais à aucun moment je n’aurais pu imaginer qu’elle finisse dans les filets adverses. Quand Asmir Begović, le précédent recordman de l’exercice, a atteint la barre des 89,15 mètres en novembre 2013 face à Southampton, je pensais déjà qu’il s’agissait d’un incroyable exploit qu’on ne pourrait pas reproduire avant des dizaines d’années. Alors le battre, c’est tout simplement inouï. D’ailleurs, je dois lui envoyer un message afin de m’excuser de lui avoir chipé le record.Quand j’étais au centre de formation de Portsmouth, lui gardait les cages de l’équipe fanion. Il a été très généreux envers moi et ma famille, et depuis on est restés en contact.C’est drôle parce que je ne suis pas un viandouillard. En réalité, je suis vegan. Ce but est donc une belle publicité pour mettre en avant les protéines dans le véganisme. J’espère d’ailleurs que certains s’y mettront après avoir vu la force que ça procure.Mon pied bien sûr ! Mais j’ai été un peu aidé par le vent ce soir-là, je l'admets. Nous savions que nous devions en tirer parti lors de la première mi-temps.Je ne suis pas mauvais avec mes pieds, mais je préfère largement utiliser mes mains. À mon avis, mon passé de buteur est déjà derrière moi, ou alors je devrai attendre le prochain match venteux à Cheltenham.Nous avons une sorte de pacte entre gardiens. Nous nous respectons beaucoup, car nous savons tous à quel point le travail à ce poste est difficile. Même si je ne connais pas Joshua Griffiths, je me suis dit que je devais éviter de célébrer devant lui, par respect. Je me suis même excusé à la fin du match, et il a rigolé. J’étais très embarrassé, car j’ai failli me prendre le même but la saison dernière. Maintenant, son nom va être associé au mien, peut-être pour de mauvaises raisons, mais au moins, il entre lui aussi dans l’histoire.C’est un pur hasard, mais tous les ans, ma grand-mère m’offre le livre Guinness des records. C’est une tradition familiale, mais honnêtement je ne l’ai jamais vraiment ouvert. Cette année, il aura une saveur particulière. J’ai dorénavant mon nom à côté de Pelé, Robert Wadlow, l’homme le plus grand, ou encore Otto, le chien qui fait du skate. C’est trop cool.Peut-être le record du monde de temps passé devant la PlayStation.Je suis vraiment un mordu de jeux vidéo. Je joue principalement à. D’ailleurs, j’ai discuté avec un de leurs gars, et ils vont peut-être ajouter une nouvelle version à mon personnage comprenant le record du monde. J’ai vraiment hâte.J’aimerais bien, mais je ne pense pas que beaucoup d’entraîneurs recherchent des gardiens qui marquent des buts. À mon avis, ils préfèrent plutôt des grands gaillards qui puissent garder les cages.J’ai reçu une tonne de messages, dont un de la fédération galloise sur Twitter, mais pas du sélectionneur lui-même. J’espère qu’il me félicitera en personne au mois de juin prochain. Ce serait un rêve de participer à l’Euro.Ce serait fantastique, mais en réalité, je serais plus fier de mes arrêts que de marquer.