Toktaş, crime et châtiment

Cevher Toktaş, un défenseur central du club amateur de Bursa Yıldırımspor (D5 turque), a avoué avoir étouffé son propre fils de cinq ans le 23 avril dernier. Un meurtre qui laisse la Turquie dans la stupéfaction la plus totale.

Anatomie d'un meurtre

La Süper Lig avant l'anonymat

Par Adrien Candau

Tous propos issus de communiqués de l'Agence Demirören, sauf ceux de Paul Bensussan tirés de LCI

C'est une question lancinante, qui hante désormais le football turc. Une obsession morbide, qui fait écho à une terrible révélation. Qui est Cevher Toktaş ? Et surtout, pourquoi a-t-il assassiné le 23 avril dernier Kasim, son fils de cinq ans, alors que l'enfant était hospitalisé à Bursa (cité du Nord-Ouest du pays) pour des symptômes qu'on soupçonnait liés au coronavirus ?» Voilà comment Toktaş aurait décrit les faits à la justice turque selon un communiqué transmis par le bureau du procureur de Bursa, la ville du club de Yıldırımspor où évoluait le défenseur central cette saison. Le joueur avait décidé d'avouer son crime le 4 mai, onze jours après la mort de son enfant. Le décès du garçon de cinq ans avait originellement été attribué au Covid-19 par les médecins en charge de son cas. Un infanticide que celui qui évolue aujourd’hui en D5 turque a explicité plus en détails :Difficile d'expliquer l'inexplicable, sans étude plus approfondie de la psyché du bonhomme. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Toktaş a d'abord décidé de maquiller son crime. Avec succès :L'enfant sera enterré quelques jours plus tard, avant que l'auteur du crime ne dévoile lui-même son subterfuge :Le même jour, il se rend à la police locale et est rapidement incarcéré. Pendant ce temps-là, le corps de son fils est exhumé, puis envoyé à l'institut légal de la ville pour une autopsie.L'horreur s’arrête là. Mais le mystère Toktaş, lui, subsiste. Avant son terrible homicide, Cevher Toktaş faisait avant tout figure d'anonyme. À 32 ans, le joueur évoluait depuis la saison en cours en TFF Third League (équivalent de la quatrième division turque) du côté du Bursa Yıldırımspor. Auparavant, il avait successivement roulé sa bosse dans divers clubs de D2, mais surtout de D3 et D4 turques. Son début de carrière, néanmoins, fut plus remarqué et prestigieux. Lors de l'exercice 2008-2009, la vingtaine fraîchement passée, Toktaş faisait même sept apparitions en Süper Lig sous le maillot d'Hacettepe Spor (club désormais retombé en D3 nationale). La suite fut significativement moins glorieuse, alors que le joueur ne connaîtra plus les joies de l'élite et la médiatisation qui va avec. Rien, a priori, qui explique cependant le crime dont Toktaş dit être l'auteur.Selon le psychiatre et spécialiste des infanticides Paul Bensussan, les infanticides réalisés par le père sont généralement dus» Si la nature des rapports de Toktaş avec son épouse au moment des faits restent flous pour les observateurs extérieurs, nul doute que cette dimension sera donc scrutée par ceux qui sont chargés d'instruire le dossier de l'affaire. En attendant son jugement, l'ex-joueur de Süper Lig restera bien entendu derrière les barreaux. Si ses déclarations sont vérifiées, il risque la prison à perpétuité.