Toko Ekambi offre la victoire au Cameroun face au Burundi

Sous les yeux de Samuel Eto’o.Pour ce premier match de qualification pour la CAN 2023, le Cameroun s’est défait d’une vaillante équipe du Burundi (0-1). Les Lions prennent la tête de ce groupe C et devancent donc le Burundi et la Namibie (le Kenya étant écarté par la CAF). La préparation pour le Mondial commence sous les meilleurs auspices pour les hommes de Rigobert Song.Malgré un total contrôle du match, les Lions indomptables n’arrivent pas à trouver la faille. Quelques belles tentatives de Toko Ekambi (2) et de Ngamaleu (26) inquiètent une défense du Burundi qui résiste tant bien que mal aux nombreuses offensives vertes. Il faut attendre un somptueux coup franc du Lyonnais Toko Ekambi, pour que la rencontre s’emballe. Quelques minutes plus tard, Tolo a bien failli plomber les siens en offrant une passe décisive à l’attaquant du Burundi, Berahino, qui bute sur Onana (38). Les Lions rentrent aux vestiaires en menant sur le plus petit des scores.Au début du second acte, rien ne change pour le Burundi. À la peine pour sortir de leur milieu de terrain, les joueurs sont étouffés par plusieurs offensives camerounaises. Après une magnifique action collective, Aboubakar voit sa tentative arrêtée sur la ligne par le défenseur Nsabiyumva (68). Les Camerounais poussent, mais n’arrivent pas à faire le break. Il faut attendre le dernier quart d’heure pour que du sang frais soit insufflé dans les rangs des Lions. Dans une seconde période où il ne s'est pas passé grand-chose, le Cameroun n’a pas forcé pour conserver son avantage. Les Lions s’imposent face aux Hirondelles et peuvent remercier Toko Ekambi.Benzema a un sérieux concurrent pour le Ballon d’or.Nahimana, Weymans (Amissi, 46), Mukombozi, Nsabiyumva, Nizigiyimana - Amissi, Bigirimana - Nduwarugira, Ntibazonkiza (Shabani, 75), Nshimirimana (Nshimirimana, 75) - Berahino (Abdallah, 68).Jimmy Ndayizeye.Onana - Tolo, Ngadeu (Wooh, 87), Castelletto, Fai - Toko Ekambi, Zambo Anguissa (Ondoua, 84), Mouni Ngamaleu, Oum Gouet - Chou-moting (Ganago, 77), Aboubakar (Tawamba, 87).Rigobert Song.