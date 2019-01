Todibo, défenseur contrarié

La saison prochaine, c'est à Barcelone que Jean-Clair Todibo devrait débuter sa carrière de footballeur professionnel. Mais le jeune Toulousain, qui n'a pas signé son premier contrat pro dans son club actuel par désir de jouer dans l'entrejeu, saura-t-il se faire entendre chez les Blaugranas ?

Milieu ou rien

Plutôt Nzonzi que Varane

Mathias Edwards

Le communiqué du FC Barcelone est tombé ce mardi, en début d'après-midi : le club catalan et Jean-Clair Todibo ont «» pour «» du Toulousain de 19 ans. Où il signera donc son premier contrat professionnel. Dans l'air depuis quelques temps, l'affaire semble donc être réglée, même si Olivier Sadran fait mine de faire de la résistance, en déclarant àque malgré le communiqué du Barça , il «» . Mais dans cette histoire, la plus grande des surprises a déjà eu lieu : il s'agit bien de l'éclosion, absolument pas programmée pour si tôt, du joueur de 19 ans en Ligue 1. Qui plus est, à un poste qui n'est pas le sien.Les conditions de l'éclosion d'un jeune joueur au plus haut niveau sont aléatoires : en plus d'un talent ou de qualités physiques au-dessus de la moyenne, l'aspirant doit miser sur des défaillances majeures en équipe première, ou une pénurie de joueurs professionnels à son poste. Le genre de karma qui peut laisser un bon joueur sur le carreau, et pousser un laborieux ayant la chance d'évoluer au poste défaillant dans le grand bain de la première division. Et niveau karma, Jean-Clair est plutôt bien loti. Alors que le Téf' est en galère de défenseurs centraux en début de saison - Issa Diop , parti à West Ham , ayant été remplacé par un Stéphane Mbia en manque de rythme après six mois sans compétition -, Alain Casanova se voit contraint de piocher dans les équipes de jeunes. Et c'est donc sur Todibo, qu'il pose son dévolu.Titularisé en défense centrale dès la deuxième journée, face à Bordeaux (2-1), il ne quitte plus le 11 toulousain jusqu'au 3 novembre, exception faite d'une suspension purgée suite à un carton rouge reçu à Guingamp . Soit 10 matchs de Ligue 1, tout pile. Ses performances sont en dents de scie, à l'image de celles de son équipe, mais le bilan est suffisant pour se voir proposer un premier contrat professionnel. Surtout que les observateurs étrangers s'entassent de plus en plus dans les tribunes du Stadium. Oui mais voilà : Jean-Clair Todibo est milieu de terrain de formation, et il y tient. Si le coup du sort qui lui a permis de faire ses preuves en L1 à un poste qui n'est pas le sien est une bénédiction, c'est bien au cœur du jeu, que celui qui a comme idole Andrea Pirlo compte faire carrière. Une garantie que le TFC ne peut lui fournir. Et qui va pousser le joueur, débarqué des Lilas (93) à l'été 2016, à refuser tout stylo tendu par la direction toulousaine. Dès lors, il est écarté du groupe professionnel.Celui que la presse espagnole surnomme déjà pompeusement «» , serait plutôt «» , comme nous l'explique ce scout désireux de rester anonyme. «» , détaille celui qui a observé le joueur alors qu'il évoluait dans l'entrejeu des U19 violets. «» Et ça, il va bien falloir l'expliquer au staff du Barça . A moins qu'en Catalogne, les exigences de Jean-Clair Todibo soient moindres qu'en Occitanie.