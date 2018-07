Tite, le thérapeute

Deux ans après son arrivée aux commandes de la Seleção, le sélectionneur du Brésil a débarqué en Russie avec une sélection plus équilibrée et tactiquement affinée. Peut-être parce qu'il sait que la confiance passe avant tout par la sécurité.

162

« Je sais sur quoi mon équipe est attendue »

Par Maxime Brigand, à Saint-Pétersbourg

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est un vieux rituel, une histoire de repères : l’entraîneur de foot est une drôle de bête. Jeudi après-midi, entre les gouttes tombant sur Saint-Pétersbourg, Tite , un charmeur quinquagénaire à brosse grisâtre, s’est enfermé dans sa bulle. Une vieille routine : le match à venir, le bruit des passes, les rires de ses joueurs, l’essence du foot. Là, sur le gazon du stade Krestovski, il fallait voir le sélectionneur brésilien marcher en solitaire, un ballon en permanence au pied, et amorcer sa préparation. «, glisse-t-il.» Rien de révolutionnaire à cette dernière pourtant : face au Costa Rica, vendredi après-midi, le Brésil va foncer tête baissée dans sa deuxième rencontre du Mondial comme il a plongé dans la première, bouclée par un nul contre la Suisse (1-1) . Soit avec un 4-3-3 sans surprise autour de la taille, où Thiago Silva portera le brassard de capitaine – en Russie, lan’a pas de capitaine désigné, Tite souhaitant responsabiliser ses gars – et où Neymar tiendra bien sa place, pas de panique. «, a alors expliqué le boss jeudi, face à la presse.» Circulez, le patron est debout.Du coup, c’est autre chose qui s’est invité à l’avant-match des Brésiliens : faut-il s’inquiéter pour cette? La raison de ces premiers émois : le passé, les démons, la pression, toutes ces choses, ce que Tite n’a pas caché en sortant du match face à la Suisse dimanche soir dernier. «» En ça, Tite est profondément humain : c’est l’anti- Dunga , homme (et surtout représentant de la Fédération) qu’il a remplacé en juin 2016 avec tout le succès que l’on sait. Si ce Brésil est aujourd’hui sur pied, c’est bien grâce à ce vieil homme, ancien joueur honnête dont la carrière a pris fin à la suite des blessures à répétition et devenu roi du banc, notamment grâce à ses réussites avec les Corinthians. Ce qu’il a fait ? Là aussi, tout sauf une révolution : Tite a rappelé Paulinho Thiago Silva , responsabilisé Gabriel Jesus , retapé en vitesse une sélection en quête de confiance, qui a finalement bouclé sa tournée de qualifications avec la meilleure attaque de la zone AmSud (41 buts inscrits en 18 journées), la meilleure défense (11 buts encaissés) et le meilleur bilan. Rien que ça.Mais le bonhomme dessine un autre virage. Oui, le Brésil s’est surtout remis au boulot parce que Tite a rapidement compris où il allait mettre les pieds. Il s’est même préparé au poste, qu’il aurait dû récupérer à l’été 2014, et aura un jour glissé cette phrase pleine de sens : «» Ce qu’il a fait en allant étudier en Europe, notamment auprès de Carlo Ancelotti , coach qu’il place dans la case modèle ultime, et en réinstallant rapidement uneplus compacte, plus disciplinée. Au point qu’un soir de victoire contre l’Argentine (3-0, en novembre 2016), César Luis Menotti comparera ce Brésil à celui de 1970. Pas rien, donc.En Russie, Tite , reflet de la diplomatie poussée à l’extrême, sait que tout le monde l’attend : l’étiquette de favori ? Il l’assume, pas de problème, ce qu’il a répété jeudi en conférence de presse. «, insiste-t-il.» Pour ça, le sélectionneur brésilien s’élève, couvre ses joueurs de la critique, prend le "je" pour les critiques, le "nous" pour les louanges. Interrogé sur l’égoïsme supposé de Neymar par un journaliste brésilien avant ce match contre le Costa Rica, il s’est ainsi interposé : «» Comme si son cas personnel n’existait pas, si la nation était au-dessus de tout, dans une posture de sacralisation du joueur. Quand on attaque l’un de ses hommes, Tite pointe alors l’interlocuteur du doigt. Une autre histoire de repères. Vendredi, sur le terrain, à Saint-Pétersbourg, c’est une idée de la confirmation qui va se jouer : un retour à la surface, tout simplement.