Tiquinho Soares signe à l'Olympiakos

Soares pyjama.L'ancien attaquant du FC Porto Tiquinho Soares fait son retour Europe, et plus précisément en Grèce puisqu'il s'est engagé avec l'Olympiakos. Après sa courte aventure en Chine (septembre 2020 - mars 2021), l'avant-centre brésilien (30 ans) était sans contrat et donc libre de s'engager où il le souhaitait. Son nouveau bail dure trois ans et est assorti d'un joli salaire de deux millions d'euros par an (hors bonus). Tiquinho Soares compte un total de 140 matchs pour 65 buts avec Porto, bien plus que son faible bilan de huit matchs pour deux buts au Tianjin Jinmen Tiger.De quoi remplacer Youssef El-Arabi, qui a d'autres choses à gérer que le football en ce moment