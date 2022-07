Tine de Caigny, Flame crush

Personne ou presque n’aurait parié sur elle et pourtant, la meilleure buteuse des qualifications à l’Euro 2022 est belge. Son nom : Tine De Caigny. Avec douze réalisations au compteur, l’attaquante polyvalente, qui a rejoint Hoffenheim la saison dernière, comptera parmi les Red Flames, adversaires dont les Françaises devront se méfier pour que le feu d’artifice prévu pour la fête nationale ne finisse pas en pétard mouillé.

« Il ne faut pas oublier sa taille, ce 1,80m qu’elle tient de ses parents. Elle est vraiment baraquée, c’est quand même un avantage dans le football moderne. »

Polyvalence de combat

Le bonheur en Allemagne

(faire une performance, en VF)Cette phrase, Tine De Caigny l’a prononcée il y a un an et demi, juste avant d’affronter la Suisse et d’inscrire un doublé qui a scellé la première place du groupe H pour leset, à titre personnel, son statut de meilleure buteuse des qualifications pour le championnat d’Europe en Angleterre. À l’époque, elle avait 23 ans et disputait sa quatrième saison au Sporting d’Anderlecht. La dernière aussi, car lors du dernier mercato, la native de Beveren, en Flandre orientale, a choisi de s’exiler en Bundesliga, à Hoffenheim. Ce n’était pas une première, De Caigny ayant en effet déjà tenté l’expérience à l’étranger en 2016, avec une saison en demi-teinte passée du côté de Vålerenga en Norvège (seulement 518 minutes disputées en six apparitions et un seul petit but inscrit)., juge l’intéressée avec du recul.À en croire son ancien entraîneur au Sporting Patrick Wachel, le retour au bercail lui a été bénéfique :, rejoue celui qui avait la jeune femme dans le viseur depuis quelque temps déjà, en 2015 plus exactement, quand il entraînait le Standard.FlamesÀ Anderlecht, Patrick Wachel va pour sa part opérer une mue dans le jeu de Tine De Caigny qui va s’avérer décisive pour la suite : son repositionnement sur le terrain.Aujourd’hui capable de jouer en pointe, derrière l’attaquante, voire en numéro 10, De Caigny se distingue par une polyvalence qui n’a rien d’une faiblesse, en témoignent ses trois titres consécutifs de championne de Belgique glanés avec Anderlecht entre 2018 et 2020 et, cerise sur le gâteau, le Soulier d’or féminin qu’elle a soulevé cette même année., énumère Wachel qui tient cependant à souligner la seule faiblesse de son ex-protégée.bodyÀ 24 ans et après un cycle de quatre saisons à Bruxelles, Tine De Caigny est donc fin prête à refranchir une frontière et à couper le cordon avec le cocon familial et amical qui lui est si cher., juge Patrick Wachel, qui se souvient d’adieux émouvants, mais nécessaires. À Hoffenheim, bien installé à la troisième place de Buli, derrière la paire Wolfsburg-Bayern, l’attaquante débarque dans un autre monde.Surtout, De Caigny découvre qu’il est possible de vivre du football à plein temps. Exit donc le double projet, terminé le mi-temps dans ce magasin de sport où elle travaillait trois fois par semaine avant d’aller s’entraîner le soir. Un exemple loin d’être unique, mais symptomatique de l’état du football belge selon Patrick Wachel :Et celui qui est actuellement en congé d’illustrer son propos en rappelant qu'Tout ceci fait dire au formateur que le chemin pris par De Caigny pourrait bien devenir la norme pour les futurs espoirs belges à l’avenir. En attendant, seules 10 des 23sélectionnées par Ives Serneels ont franchi le pas. Et les Bleues restent favorites de ce Quiévrainico du 14 juillet. À moins que Tine De Caigny, restée muette face à l’Islande, ne fasse parler la poudre ?, pronostique malicieusement Patrick Wachel. Dont acte.

Par Julien Duez, à Rotherham

