Timothy Castagne souffre de six fractures au visage

Thomas Meunier va devoir assurer sur le couloir droit. Forfait pour le reste de l'Euro à la suite de son impressionnante blessure subie contre la Russie, Timothy Castagne a finalement subi plus de casse qu'on ne l'imaginait. Son visage boursouflé laissait envisager de gros dégâts et le premier diagnostic indiquait une double fracture. Mais selon la RTBF , les médecins auraient comptabilisé pas moins de six fractures ! Le joueur de Leicester sera opéré ce mardi après-midi, et l'intervention durera entre deux et quatre heures.Quel est le comble quand on s'appelle Castagne ? Finir avec le visage tuméfié.