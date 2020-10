Tiers : « Nako, c'est un petit Dybala »

En parallèle de sa carrière de rappeur, Tiers - anciennement Tiers Monde - s'est lancé dans le shōnen en compagnie du dessinateur Maxime Masgrau : ça a donné Nako, dont le tome 3 paraît ce jeudi. Entre deux séances studio, interview foot-manga en compagnie de ce Havrais supporter de l'OL, qui a déjà tapé la discute avec Yoichi Takahashi, mais ne jure pas que par Olive et Tom.

« Griezmann, on a participé à sa bande dessinée, on a fait une page à l’intérieur. C’est à ce moment-là que j’écrivais mon EP. »

Propos recueillis par Jérémie Baron

Nako - Tome 3, par Tiers et Maxime Masgrau, sortie ce 8 octobre aux Éditions Michel Lafon

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À fond ! J’ai commencé quand c’était encore sur La Cinq. C’est un des premiers mangas, avec, qui a provoqué chez moi cet amour pour cette culture. Ensuite, j’ai commencé à en lire quand les’est arrêté.Ce qui me plaisait, c’était son caractère, sa détermination. Au début, tu te dis que c’est juste un mauvais type, et finalement, c’est plus profond que ça, tu te rends compte que très jeune, ça a été un chef de famille. Il a un background qui est bien écrit. C’est pour ça qu’on le prenait comme modèle : dans l’adversité, il est resté déterminé et il bosse.Oui, et pour raconter une anecdote dont je n’ai pas vraiment parlé jusqu’ici, le jour où j’ai rencontré Naoki Urasawa, j’ai aussi rencontré Takahashi. J’étais dans son atelier, je voyais des grosse planches d’avec notamment le personnage inspiré par Lilian Thuram, c’était ce personnage qu’il était en train de bosser à ce moment-là.C’était très rapide, formel. On lui a parlé des terrains d’un kilomètre, on lui a respectueusement dit qu’il nous avait inspirés, qu’on regardait ça gamin et que c’était quelque chose d’important dans notre jeunesse, de l’autre côté de la planète.Pas spécialement, mais j’y réfléchis. Dans l’univers de Nako, j’aimerais intégrer un sport, une discipline sportive dans le livre. Je suis un gros mordu de foot, donc ce serait soit mettre du foot purement et simplement, soit « inventer » un sport.Je suis vite fait, mais ce sont plus mes enfants qui regardent cela. Ça fait bizarre, tu vois tes enfants qui kiffent les choses que toi tu kiffais car elles sont remises au goût du jour. C’est transgénérationnel.Il y a d’autres excellents mangas de foot, commeou encore, qui raconte l’histoire d’un coach qui se fait connaître en Angleterre grâce à la FA Cup et qui retourne au Japon entraîner une des deux équipes de Tokyo. C’est beaucoup plus réaliste qu’, il n’y a pas de frappes qui brisent les murs, mais l’histoire est sympa.a bénéficié d’une certaine exposition, notamment avec ledans notre jeunesse, tous les gamins étaient devant, et tu avais la chance d’avoir des mangas. Aujourd’hui, il n’y a plus ce catalyseur-là, il existe des plateformes VOD comme ADN ou Crunchyroll, mais les gamins n’y ont pas forcément accès.Il y a différents styles de manga de foot, ils excellent chacun dans leurs domaines et leurs tons., c’est plus l’aspect entraîneur,le côté réaliste du terrain etle côté shōnen avec des trucs irréalistes.Je pense que ce serait un petit Dybala. Le côté juvénile, le côté frimousse, et qui est très fort. On peut faire semblant de ne pas aimer les joueurs qui ne sont pas dans les clubs que l’on supporte, mais en vérité, ce genre de joueurs, c’est un régal.Pas du tout, ils étaient dans le groupe du Sénégal en plus ! Mais c’est un pays qui jouit d’une petite cote de sympathie pour les gens grâce à ça, c'est sûr.Je ne connais pas son niveau actuel, mais ça aurait été avec plaisir parce que l’OL en ce moment, ce n’est pas trop ça, tous les renforts sont les bienvenus.Ce sont des joueurs que j’apprécie. Griezmann, on a participé à sa bande dessinée, on a fait une page à l’intérieur. C’est à ce moment-là que j’écrivais ce morceau ( « Rappeur blanc » ).C’est ultra long. Je suis plus un sympathisant du HAC qu’un vrai supporter, mais j’ai plein de « vrais » supporters autour de moi et on en parlait ce week-end : on ne peut pas faire pendant des années la même chose et espérer un résultat différent. Tant que la politique du club ne change pas dans le fond, je n’y crois pas. Le HAC fait du trading sur du très court terme, alors qu’il a la capacité de faire du trading à l’étage supérieur. Tout le monde serait content, et moi je serais heureux de voir Lyon venir jouer au Havre.