Tielemans, des promesses aux prétextes ?

Recrue phare du mercato post-titre de l'AS Monaco, l'ancien joueur d'Anderlecht peine autant à conquérir le cœur du jeu que celui des supporters.



Par Chris Diamantaire

Prenez les cases d'une roulette, imaginez que chacune est un match de Youri Tielemans sous les couleurs princières, misez sur l'une d'entre elles et attendez le verdict. Il y a fort à parier que vous soyez déçus. Parmi ses 38 apparitions dans le onze de Jardim (26 en tant que titulaire, un but et deux passes décisives), il faudrait en effet se montrer inventif pour extraire deux ou trois prestations notables de l'international belge. Dans la foulée de sa signature sur le Rocher, l'imagination ne manquait pourtant pas à l'heure d'anticiper les prouesses du crack d'Anderlecht. C'est certes un jeu habituel dès qu'un gosse aux pieds d'artiste débarque en Principauté, mais il semblait pour une fois assez peu risqué. C'est là toute la difficulté du jugement. Malgré son âge tendre, Youri Tielemans présentait déjà un CV de joueur mûr, presque trop rempli pour s'attirer l'indulgence généralement accordée à ceux qui peuplent le wagon de la post-formation monégasque.L'espérance aimante néanmoins les circonstances atténuantes. Personne n'a envie d'admettre que le fossé entre la Jupiler League et la Ligue 1 est peut-être bien plus large qu'on ne le croit ou que Youri Tielemans n'est qu'un joueur lambda. Alors, on cherche les raisons qui justifieraient que la tête de gondole du championnat belge soit devenue un joueur fade passé la frontière. Elles sont à la fois nombreuses et fragiles. Il y a bien sûr la fameuse saison d'adaptation, qui veut tout et rien dire. Il est vrai que l'enfant d'Uccle n'avait connu qu'Anderlecht depuis ses quatre ans. Mais on a connu pire bouleversement de vie que de passer de Bruxelles à Monaco, surtout pour un francophone. Sorti de sa zone de confort, l'ancien Mauve a aussi dû affronter la saison dernière la concurrence des tauliers du club qu'étaient Moutinho et Fabinho. Mais il n'a jamais su profiter de la petite baisse de tension des deux champions de France. Reste le mirage du positionnement. Les plus fervents défenseurs du Belge argueront qu'il a été baladé sur le terrain, sans pouvoir s'installer à son poste naturel qu'il définit lui-même comme relayeur dans un milieu à trois. Là encore, les faits froissent les prétextes, le numéro 8 ayant joué milieu axial la quasi-intégralité de ses matchs. Dans un milieu à deux parfois, en pointe haute ou en faux numéro 10 à d'autres occasions, certes. Mais la première qualité d'un joueur dit au-dessus du lot n'est-elle pas sa capacité à s'exprimer en toutes circonstances, même les moins optimales ?C'est d'ailleurs le cœur du «» Tielemans : il ne s'exprime pas. Contre Lille au stade Louis-II, quelques sifflets ont sanctionné une frappe du Belge un brin ambitieuse et bien trop enlevée, dans la foulée d'un joli contrôle orienté. Il aurait cependant fallu l'applaudir. Car, plus que le déchet qui en découlerait, c'est le refus du risque qui déçoit le plus dans les prestations du jeune papa de 21 ans, réputé pour ses pralines lointaines. Quel plaisir pourtant d'admirer ses passes tranchantes dans la profondeur, malheureusement trop rares. Elles sont pour l'instant le seul témoin fugace de sa différence avec le commun des joueurs de Ligue 1. Au-delà du génie qui l'abandonne, c'est aussi sa fébrilité technique dans le jeu court qui inquiète. Trop lent dans sa façon de se mouvoir comme dans ses prises de décision, son assurance semble se déliter quand l'adversaire a le culot de le presser un peu. Dès lors, sans intentions ni intensité et loin de la maîtrise gestionnaire que pouvaient offrir ses anciens compères, la plus grosse vente de l'histoire de la Jupiler League survit plus qu'elle n'existe sur les terrains de Ligue 1. «» , expliquait le mondialiste en conférence de presse la semaine dernière. Il est indéniable que l'absence d'un milieu défensif expérimenté à ses côtés – Aholou est davantage un 8 dans l'âme – est un frein supplémentaire à son émancipation. Mais, au milieu des défaillances d'un collectif à rebâtir, l'avenir est aux individualités qui s'affirment. Youri Tielemans est pour le moment de ceux qui subissent les contraintes. Mais qui pour les surmonter à sa place ?