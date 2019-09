Thuram : des maux pour le dire ?

Cible des critiques depuis sa réaction aux cris de singes reçus par Romelu Lukaku à Cagliari, Lilian Thuram est de retour au centre des débats. Il se voit même affublé du qualificatif de raciste anti-blanc. En dehors de sa maladresse ou de ce que l'on peut penser du propos, la polémique et son ampleur en disent de fait plus sur le foot et la société française que les déclarations qui l'ont provoqué.

Jamais le bon moment pour en parler

« Il y a une culture raciste »

Par Nicolas Kssis-Martov

. » Ces quelques mots extraits duont projeté d'un coup Lilian Thuram en tendance sur tous les réseaux sociaux, provoquant une mini-polémique dont la France possède le secret. Depuis, l'ancien défenseur des Bleus s'est expliqué longuement, rappelant qu'il s'exprimait d'abord sur ce qui venait de se passer en Italie. «"Les Blancs se pensent supérieurs et croient l’être."» Et de compléter sur RTL : «(...)» Pour qui prend la peine d'aller à la source et d'utiliser Google Traduction, la défense tient la route, même s'il est toujours possible de gloser sur les tournures et les raccourcis historiques. Il n'est pas non plus inutile de rappeler le communiqué surréaliste des supporters de l'Inter qui prenaient la défense de leurs confrères de Caligari, auteurs des fameux cris de singe envers l'international belge. Souvenez-vous : «, est-il écrit dans cette lettre ouverte.Tout le monde l'a saisi : l'enjeu ne se situe pas dans ce qu'a pu exprimer Lilian Thuram, ou le fond de sa pensée. La multiplication des réactions, des plateaux télé ou radio autour de «» ne peut simplement provenir d'une incompréhension autour de l'argumentaire de l'ancien joueur de la Juve et de Parme. La LICRA, par exemple, l'a renvoyé dos à dos avec ce que Thuram affirme dénoncer : «» De leur côté, tous les politiques, notamment ceux ou celles en manque de visibilité qui devinent l'écho d'un bon tweet en ces périodes de charivaris médiatiques, se sont rués sur l'occasion. Florian Philippot en est l'exemple le plus emblématique : «De fait, de façon hallucinante, face à ce problème qui gangrène le foot et la société, le plus grave semble être qu'une personne concernée au premier chef ait osé en chercher et en exposer les causes. Si tout le monde reconnaît que le racisme sévit dans le foot, étrangement ce n'est jamais le bon moment apparemment pour en parler et en trouver la raison. La levée de boucliers, notamment des institutions et des chroniqueurs, semble toujours la même : «» ; «» ; «» ; «» ...Bref, qu'un homme noir ose dénoncer (on peut discuter de la forme) un racisme structurel est bien plus grave que le racisme lui-même. «» , a ainsi complété Lilian Thuram. «» , expliquait de son côté Rokhaya Diallo dans l’émissionsur RTL. En effet, on ne se souvient pas d'une telle mobilisation des consciences, et du temps d'antenne, lorsque Mario Balotelli fut confronté à une telle situation dans notre charmante Ligue 1.Enfin, surtout, l'ampleur du raz-de-marée «» face au «» prêté à Lilian Thuram tient aussi au fait qu'il est sorti de son rôle. Du seul qu'on autorise à un joueur de sa couleur de peau : affronter dignement la discrimination et les injures, si possible en silence. Dès que dans les débats sur le racisme, le sexisme et l'homophobie, ceux et celles qui y sont exposé-e-s proposent une analyse au lieu de se plaindre, la ligne de défense surgit immédiatement : laisse l'antiracisme aux «» . Lilian Thuram a peut-être mal choisi ses mots, mais il a dénoncé de vrais maux.