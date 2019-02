Thomas Tuchel : « On est au plan D, là »

Arrivé avec beaucoup de retard en conférence de presse après la courte victoire des siens face à Bordeaux (1-0), l'entraîneur du Paris Saint-Germain s'est évidement exprimé sur la blessure d'Edinson Cavani, à trois jours du match contre Manchester. Et de toute évidence, ce n'est pas la meilleure nouvelle de l'année.

Propos recueillis par Théo Denmat et Steven Oliveira, au Parc des Princes

Bonsoir. Je ne sais pas. Je n'ai pas parlé avec Edi ni avec l'équipe de docs. Je les ai seulement vus à la mi-temps mais comme vous le savez, si Edi est sorti à la 43après une frappe, c'est une chose musculaire. On est samedi, on joue mardi, c'est super proche. Je ne sais pas si c'est possible... On doit attendre une nuit, un jour, pour être plus précis et avoir les résultats des examens.Je ne sais pas... Je pense. J'ai toujours des interviews, je ne sais pasNon, non, rien. Je voulais savoir quand c'était arrivé, et il m'a répondu que c'était pendant la frappe sur le penalty. Et ça, c'est pas bien.Nous sommes clairement très heureux que Marco soit revenu avec nous. On a pu voir aujourd'hui sa qualité de jeu. D'ailleurs, quand il est sorti, c'était difficile pour nous de contrôler le match. Normalement c'est super dur de jouer quand tu as été blessé il y a peu de temps, c'était son premier match post-blessure, soixante minutes... Je ne sais pas si c'est possible de jouer encore à Old Trafford dans trois jours, normalement non. Mais dans notre situation, c'est peut-être nécessaire que l'on essaye. On va décider demain, on va attendre l'avis de Marco. Mais je le connais son avis. On doit attendre l'avis du doc pour savoir si c'est possible.Je pense que non puisque quand je l'ai remplacé, il n'était pas content. On ne peut pas l'écouter lui, sinon il jouerait quatre-vingt-dix minutes.On peut voir que ce n'est pas facile pour Choupo de ne pas beaucoup jouer, puis de jouer deux fois en trois jours. Avec une prolongations, en plus, comme Moussa (Diaby) d'ailleurs, et Christo (Nkunku). Il n'ont pas de rythme, ils manquent de confiance. Mais je dois dire que j'ai beaucoup aimé notre première mi-temps. On a joué de manière très calme, très vite, avec une bonne couverture, pas d'occasions de contres pour Bordeaux , et trois-quatre grandes occasions de marquer pour nous. Plus le pénalty. Sauf que la mauvaise nouvelle c'est que ça ne fait que 1-0. Et quand Marco est sorti, on a perdu notre rythme et notre confiance.Oui, je voulais que Kylian joue encore quarante minutes, en remplaçant Choupo. Un match entier pour Choupo c'est beaucoup, mais avec la sortie de Cavani, ça n'était pas possible de le faire sortir.La première mi-temps était excellente, très fluide, très vite, très ample, avec bons mouvements. La deuxième n'était pas bonne. On a perdu trop de ballons, notre confiance, notre structure. C'était pas bien, c'est clair.Vous savez, il n'y a plus de plan B maintenant. Sans Ney', sans Marco, et sans Edi, on en est au plan D, là. Et je ne peux pas penser à autant de plans en avance. On doit rester confiants et calmes. Mon avis est complètement clair : tu as besoin de tes joueurs clés pour les grands matchs. Il apportent la confiance, l'expérience, la qualité, ils sont habitués à jouer avec autant de pression, et surtout à la contrôler, à la gérer. Mais si deux ou trois joueurs clés ne sont pas là, c'est notre responsabilité de trouver des solutions. C'est super difficile. Si on joue avec notre meilleure équipe c'est déjà un grand défi, avec une équipe moins forte c'est un défi encore plus grand. Mais on sera prêts.La confiance pour un attaquant c'est très facile : il doit marquer. En tant qu'entraineur tu ne peux rien faire. Tu peux montrer des vidéos, dire des choses, mais la seule chose qui aide c'est un but. Il a eu deux grosses occasions cet après-midi mais ça n'est pas facile pour lui de marquer. C'est pas un joueur jeune, il a de l'expérience. Il peut nous aider comme entrant dans les grands matchs comme à Liverpool , oui, mais commencer des matchs pareils c'est encore autre chose. Il doit s'adapter, c'est comme ça.