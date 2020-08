Müller compare Barcelone 2020 au Brésil 2014

475

JS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sans pitié.Il y a des matchs qui ne s'oublient pas, et qui restent dans les mémoires. La défaite 8-2 du FC Barcelone face au Bayern Munich, lors du quart de finale de Ligue des Champions, en fait désormais partie. Or, l'attaquant bavarois Thomas Müller est un habitué des matchs inoubliables : il était en effet membre de l'équipe allemande ayant humilié le Brésil, en demi-finales de la Coupe du Monde 2014 (7-1).Auteur du premier but lors de ces deux matchs, le bavarois s'est exprimé après la rencontre sur les différences entre le Brésil et le FC Barcelone : «La deuxième n'était pas mal non plus.