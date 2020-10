Thiney : « Tout n'est pas mis en place pour que l’Équipe de France puisse gagner »

QB

Belle reprise de volée.Du haut de ses 163 capes et de ses 58 buts, Gaëtane Thiney fait partie de l'histoire de l'équipe de France féminine. Seulement, l'Auboise n'a plus porté le maillot bleu depuis novembre 2019. En froid avec la sélectionneuse Corinne Diacre, l'attaquante a eu l'occasion de livrer son regard sur la sélection dans un entretien pour Footoféminin . «» , analyse-t-elle., explique-t-elle."Quand on lit un article et que l'on voit qu'entre vous, staff et joueuses, cela part dans tous les sens... C'est impossible de gagner". »L'attaquante du Paris FC a d'ailleurs égratigné plus directement Corinne Diacre : «» .La bonne nouvelle, c'est que vu que Coco a choppé le coronavirus, ses joueuses ne la verront au moins pas cette semaine.