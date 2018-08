Thilo Kehrer, futur ministre de la Défense

Thilo Kehrer, 21 ans, défenseur polyvalent, international espoirs allemand, a déjà tout d'une star. Et c'est pour ça que le PSG a mis la main dessus. C'est Schalke 04, son club formateur, qui a annoncé le transfert.

(Article initialement publié en avril 2017.)

Droite, gauche et centre

Un mec sérieux

Par Sophie Serbini

Tous propos recueillis par SS (sauf mentions)

» À seulement 21 ans ans, Thilo Kehrer n'a pas peur de dire ce qu'il pense, même lorsqu'il s'agit de tailler avec humour un certain Pierre-Emerick Aubameyang. Il faut dire que ce samedi d'avril 2017, en marquant un but décisif lors de son premier, le jeune défenseur de Schalke (passé par l'académie du club) a gagné le droit de se la raconter un peu. «» , a-t-il déclaré en zone mixte après le match. Pour son premier but en Bundesliga, Thilo Kehrer n'aurait sans doute pas pu rêver meilleur scénario. Et alors que l'Allemagne semble révéler dix jeunes bourrés de talent à la minute, l'international espoir a rejoint, en l'espace d'une minute, le rang de ceux qui n'ont pas d'autre choix que de devenir des stars.Comme pour la plupart des autres espoirs allemands, la réussite de Thilo Kehrer n'a rien d'un hasard. Sûr de ses capacités, le défenseur a toujours envisagé une carrière en pro. Et lorsqu'en 2012, l'occasion s'est présentée de rejoindre le meilleur centre de formation d'Allemagne, la Knappenschmiede de Schalke 04, il n'a pas hésité une seconde. «» , racontait-il àquelques semaines avant le derby, l'air détendu.Au sein de l'académie, Thilo Kehrer empoche le titre de champion d'Allemagne U19 en 2015, mais surtout progresse à une vitesse folle. S'il se fixe au poste de défenseur central, sa polyvalence lui permet de dépanner un peu partout derrière. Lors du match contre Dortmund, il a notamment remplacé Sead Kolašinac en tant qu'arrière gauche, avec la réussite que l'on connaît. «» , révèle avec humour Christian Heidel, le directeur sportif des, juste après le. Du reste, cette polyvalence lui a permis d'être titulaire à trois postes différents lors des six derniers matchs de Schalke, toutes compétitions confondues.Thilo Kehrer affirme qu'il a toujours eu en lui cette capacité d'adaptation, qu'elle fait partie de son caractère. «» Contrairement au système français, il est assez rare en Allemagne d'être formé dans un club loin de chez soi. Beaucoup de jeunes déracinés explosent donc en vol. Doté d'une grande force de caractère, Thilo Kehrer ne fait pas partie de cette catégorie. «» , confie-t-il.Dans ses études, Thilo Kehrer a aussi fait preuve de sérieux en ayant passé un bac général. À vingt-et-un ans, il parle déjà trois langues. L'anglais, qu'il a appris à l'école, et ses deux langues maternelles : l'allemand et le français (la langue de sa mère, originaire du Burundi). Si certains joueurs allemands issus de deux cultures comme Leroy Sané ou Sami Khedira ont rapidement laissé tomber une de leurs deux langues maternelles, Thilo Kehrer met un point d'honneur à montrer que, oui, il parle parfaitement la langue de Benjamin Stambouli. «» , ajoute-t-il même rapidement, sans pour autant se la jouer. Sûr de ses capacités et fier de son parcours, pour le moment sans faute sur comme en dehors des terrains, Thilo Kehrer sait par ailleurs que tout excès de confiance pourrait vite se retourner contre lui. Il compte donc suivre les conseils donnés par Benedikt Höwedes : «» Pour le moment, la méthode fonctionne. Thilo Kehrer s'impose sans en faire des tonnes. Avec juste son talent et son humour. Et les supporters du PSG vont bientôt le découvrir.