« Quand il manque quelqu'un dans un mini-bus, tu t'en rends compte quand même ! »

La magie de la Coupe. Si Louhans-Cuiseaux s'est qualifié pour le huitième tour en éliminant l'ASM Belfort (1-3), le chemin de la victoire n'a pas été sans embûche. En route pour le stade Roger-Serzian de Belfort, le club de Saône-et-Loire a oublié son latéral gauche Thierry Njoh Eboa (27 ans) sur une aire d'autoroute, à une centaine de kilomètres de la destination. Les dirigeants du club de National 2 ont dû faire demi-tour pour retourner le récupérer. Initialement titulaire, Njoh Eboa n'a finalement pas totalement brillé par son absence puisqu'il a pu faire son entrée à l'heure de jeu. Entretien à quai, après une pause pipi qui a un peu duré.

« J'appelle mon collègue qui m'a vu aller aux toilettes, là il se retourne, il soulève la veste et voit que je ne suis pas en dessous et dit : "Merde, on a oublié Thierry." »

« J'ai dû attendre peut-être 25-30 minutes, et il faisait froid en plus, donc je me les gelais. »



« Étonnement, vu que l’anecdote tourne un peu, j'ai pas mal de retours de personnes de plusieurs clubs à qui s'est déjà arrivé. »

On s'est arrêté sur l'aire de repos après un peu de trajet. On n'était pas dans un car, mais dans des minibus et moi, je suis mis dans le coffre. Je dormais, et j'avais ma veste par-dessus moi. Quand on s'est arrêté à l'aire de repos, il y a un collègue qui m'a vu sortir et aller aux toilettes, mais j'ai laissé ma veste dans le coffre. Et pendant que j'étais aux toilettes, l'intendant a demandé :, et les autres ont répondu :En fait, ils pensaient que j'étais revenu et que j'étais en train de dormir en dessous de ma veste. Quand je sors des toilettes et que je me retrouve sur le parking, je pensais que c'était une blague. Je fais le tour de l'aire de repos, je vois qu'il n'y a vraiment personne, donc je me rends compte qu'ils sont partis. J'appelle mon collègue qui m'a vu aller aux toilettes, là il se retourne, il soulève la veste et voit que je ne suis pas en dessous et dit :Je lui ai répondu :Les minibus ont continué d'aller au stade, et les dirigeants sont revenus me chercher. Je suis arrivé environ trente minutes avant le coup d'envoi, et le coach avait déjà rempli la feuille de match, donc il m'a dit :Oui oui, pendant que le minibus roule, on a le droit d'aller dans le coffre.Oui j'étais tout seul, les autres achetaient des petits trucs tranquille et j'étais le seul encore aux toilettes.Ça faisait un peu plus d'une heure. Louhans-Belfort, c'est deux heures et il restait 50 minutes avant qu'on arrive au stade.Je ne comprenais pas comment on peut oublier quelqu'un, sachant que dans le minibus, c'est petit, il y a six-sept places, donc tu remarques vite quand il manque quelqu'un. J'ai halluciné un peu, mais bon, on a gagné le match, donc après, on en a rigolé.J'ai dû attendre peut-être 25-30 minutes, et il faisait froid en plus, donc je me les gelais. Je discutais tranquillement avec le monsieur de la station service. Il a vu mon survêtement et il m'a demandé :Et puis je faisais les 100 pas. Avec les dirigeants, on en a parlé dix-quinze minutes pour chercher le pourquoi du comment ils ont pu m'oublier.Non, c'est la première et j'espère la dernière fois.Étonnement, vu que l’anecdote tourne un peu, j'ai pas mal de retours de personnes de plusieurs clubs à qui c'est déjà arrivé. Je suis loin d'être le premier.Ça n'a perturbé personne, on s'est mis dans le match malgré tout. Je me suis échauffé avec les remplaçants et je n'ai pas dérangé les autres. On gagne et on se qualifie pour le prochain tour. On va recevoir une grosse équipe de N2, Fleury-Mérogis, j'espère qu'ils auront les jambes lourdes en faisant le trajet jusque Louhanset qu'on va se qualifier pour le prochain tour.Sincèrement, je préfèrerais l'être pour mes performances que pour des âneries pareilles. Je croise les doigts pour qu'au prochain match, je sois décisif pour qu'on parle de moi pour le côté sportif, pour un beau but ou une passe décisive, et pas pour ce genre de choses. Pour être honnête, je n'en aurais peut-être pas parlé s'il y avait eu une contre-performance. Mais là on a gagné, en plus avec la manière, donc tout est bien qui finit bien. Je ne pensais pas que ça irait jusqu'à être raconté à l'étranger, il ne doit se passer grand-chose en ce moment, c'est pour ça.