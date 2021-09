Thierry Henry consultant de CBS pour la Ligue des champions

CBS Sports announces former Arsenal, Barcelona and France legend, Thierry Henry, as the newest member of the UEFA Ligue des champions Today show. pic.twitter.com/7Gm4ylGj8k — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) September 27, 2021

Sur tous les tableaux.Depuis le début de la saison, on a pris l’habitude de voir Thierry Henry distiller ses analyses - et faire son show - au bord des pelouses de Ligue 1, pour le compte d’Amazon Prime Video. Le terrain de jeu du meilleur buteur de l’histoire des Bleus va bientôt s’élargir à la Ligue des champions. Lundi soir, la chaîne américaine CBS a en effet annoncé que l’ancien Gunner avait été enrôlé comme consultant pour l’émissionLors des soirées consacrées à la plus prestigieuse des compétitions européennes,interviendra en plateau et fera donc bénéficier les téléspectateurs américains de sa connaissance du. Ce n’est pas la première fois que le champion du monde 1998 travaille pour une chaîne étrangère. C'est même avec les Britanniques de Sky Sports qu’il avait lancé sa carrière de consultant, en 2014. Et n’oublions pas qu’en parallèle, l’ex-coach de Monaco est toujours membre du staff de la sélection belge À quand une petite place sur le plateau de La chaîne L’Équipe pendant le multiplex Ligue 2 ?