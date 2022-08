Thibaut Courtois est invincible en finale

Thibaut Courtois a repoussé 100% des tirs adverses lors de ses quatre dernières finales avec le Real Madrid. (Opta) pic.twitter.com/ZwASLDcFFf — Actu Foot (@ActuFoot_) August 10, 2022

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Muraille blanche.Ce mercredi soir, le Real Madrid affrontait l’Eintracht Francfort dans le cadre de la finale de la Supercoupe de l’UEFA. Un match dominé et remporté (2-0) par les Merengues , bien aidé par Thibaut Courtois. Le portier belge a encore fait un gros match et a gardé sa cage inviolée malgré les quelques tentatives allemandes (six au total). C’est la quatrième finale que le natif de Brée joue avec la Maison blanche et la quatrième qu’il finit sans avoir encaissé le moindre but. Ce qui montre le niveau de confiance atteint par le Belge cette saison, notamment après sa performance en finale de C1 la saison dernière.Il ne reste plus qu'à atteindre la finale de la coupe du monde avec la Belgique et c’est bon.