Thiaré et Le Havre enfoncent Guingamp

EAG (4-2-3-1) : Larsen - Mellot, Sorbon, S. Niakaté, Rebocho - Romao (G. Fofana, 88e), M'Changama - B. Pelé (Ndenbe, 79e), Rodelin (Phaeton, 64e), Ngbakoto (Livolant, 65e) - A. Gomis. Entraîneur : Mécha Baždarević.



HAC (4-4-2) : Gorgelin - W. Coulibaly, Mayembo, Basque, A. Ben Mohamed - Q. Cornette (M. Fofana, 81e), J. Fontaine, Lekhal, A. Bonnet (Gibaud, 68e), Abdelli (Y. Gomes, 89e), Thiaré (Bentil, 88e). Entraîneur : Paul Le Guen.



La saison de Jamal Thiaré est lancée.Muet face à Troyes puis Amiens, l'avant-centre havrais a été protagoniste des trois buts de son équipe ce samedi après-midi au Roudourou, avec un doublé de renard à la clé en première période. Et le HAC a froidement plié (1-3) un Guingamp toujours aussi penaud (un point pris en trois rencontres) et en plein chambardement en interne.L'autre homme fort de la formation de Paul Le Guen se nomme Quentin Cornette : percutant et assassin dans le camp adverse, l'ailier droit recruté cet été en provenance d'Amiens a d'abord décalé Ayman Ben Mohamed sur l'ouverture du score de Thiaré (6) avant de semer la zizanie une nouvelle fois juste avant la pause, poussant Jérémy Mellot à servir malgré lui l'attaquant des visiteurs (45).Pas récompensés en première, les locaux ont continué de pousser après la pause, mais ce sont encore les visiteurs qui ont frappé, le pauvre Mellot signant carrément un but contre son camp sous la pression de... Thiaré, encore et toujours. Là, les Bretons ont tapé du poing sur la table, et Matthias Phaeton a transpercé les filets de Mathieu Gorgelin d'une belle reprise (73). Insuffisant, encore une fois.On souhaite bon courage à Fred Le Grand.