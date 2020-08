Silva, monstrueux adieux

Il voulait terminer sa carrière au PSG, il aura finalement droit aux plus beaux adieux dont il aurait pu rêver avec le club de la capitale. Ou presque : dans un stade sans vie et dans un drôle de contexte, « O Monstro » va disputer ce dimanche son dernier match sous le maillot du PSG. Et pas n’importe lequel : une finale de Ligue des champions face au Bayern Munich, la première de sa carrière, à 35 balais. Mais pour que l’histoire et l'au revoir soient magnifiques après huit ans d’un amour fait de hauts et de bas, il faut absolument gagner. Dernier défi immense, pour un capitaine éternel.

Ohé, ohé, capitaine abandonné

Par Alexandre Aflalo

C’est fou comme le temps passe vite. Il y a quelques mois, quand l’irruption du Covid laissait envisager une fin d’aventure anticipée pour Thiago Silva au PSG, le Brésilien portait encore sur ses épaules tout le poids de son histoire européenne chaotique sous le maillot parisien. Le bilan parle de lui-même : en sept participations (sans compter cette édition 2019-2020), quatre éliminations en quarts de finale et trois en huitièmes. Avec en bonus de belles claques mangées à Chelsea, à Barcelone et à Manchester. Les images saillantes ou inoubliables de ses failles et de ses faiblesses, comme les fantasmes sur sa fragilité mentale au moment de briser le fameux plafond de verre, restaient les symboles évidents des déboires européens du club depuis son passage sous giron qatari. Capitaine impérial dans les compétitions nationales, chat noir en Europe : ainsi se lisait le roman français de Thiago Silva.Et puis fin juin, un choix : quitter Paris sur ce goût d’inachevé, ou prolonger pour un dernier baroud d’honneur. Imiter Edinson Cavani, qui a préféré claquer la porte, ou clore son aventure parisienne en allant se tabasser une dernière fois sur la scène européenne. Trop amoureux du club qui a le plus marqué sa vie pour décaniller sans tenter une dernière fois de marquer l’histoire, Thiago a finalement décidé de prolonger son contrat de deux mois. L'occasion était trop belle. Grand bien lui en a pris : solide contre l’Atalanta et impérial contre Leipzig,a enfin conjuré son mauvais sort en menant les Rouge et Bleu en finale de C1 et tient une occasion unique de prendre une belle revanche sur ceux qui voient en lui l’incarnation de laparisienne en Europe. Après huit ans de frustrations, la dernière image de lui au PSG pourrait être celle d’un capitaine portant la coupe aux grandes oreilles au-dessus de sa tête.Il restera pourtant un petit goût amer à ces adieux, même s’ils venaient à se faire sur le toit de l’Europe. Parce que, tout le monde le sait, Thiago Silva n’avait pas envie que l’histoire s’arrête là. Sa décision de prendre part aua été prise tout en sachant que la direction parisienne avait déjà acté son départ comme la fin d’un cycle, et préparé le terrain pour la passation de pouvoir à Marquinhos en tant que capitaine et leader du PSG. Après Leipzig,le regrettait encore au micro de RMC Sport :Des déclarations à reculons comme si, dans un coin de sa tête, Thiago rêvait toujours d’une dernière pige parisienne offerte par ses dirigeants en cas de sacre face à Munich.Pendant ce temps-là, il se murmure dans les médias italiens que Silva se serait déjà mis d’accord avec la Fiorentina pour la saison prochaine (pour un salaire de quatre millions d’euros annuels, soit 4,5 fois moins que son salaire actuel au PSG) ou encore que Chelsea serait en embuscade pour le récupérer libre. Sur ce coup, le dogmatisme apparent de Leonardo lui vaudra peut-être des critiques : dans un mercato forcément affecté par la crise, l’idée de prolonger une ou deux saisons un défenseur de cette qualité, figure importante dans le vestiaire et sur le terrain, avec une nette baisse de salaire avait tous les contours de la belle affaire. Qui sait, peut-être que l’euphorie d’un titre européen donnera au directeur sportif parisien un élan de bonté. En attendant, Thiago Silva peut dormir sur ses deux oreilles et savourer ses derniers moments au PSG : s’il quitte Paris demain, il le fera dans la peau du capitaine le plus capé de l’histoire du club (huit saisons, 289 matchs brassard au bras en comptant la finale) avec 23 titres en poche et en ayant amené le club au moins jusqu’en finale de la Ligue des champions. En cas de victoire ce dimanche soir, il n'aurait sans doute pas pu rêver plus belle sortie. Tout simplement.