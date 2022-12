Thiago Silva : « La sélection, je pense que c’est fini pour moi »

À l'image de ses coéquipiers, Thiago Silva était abattu suite à l'élimination du Brésil ce vendredi soir, en quart de finale du Mondial 2022 face à la Croatie (1-1, 4-2 t.a.b.). Au micro de quelques journalistes francophones, « O Monstro » a notamment annoncé que c'était probablement là-dessus qu'il mettait un terme à son aventure avec la Seleção.

« On avait le ballon pendant cette phase-là, mais je dois avouer que ce n’est pas clair, là, dans ma tête. Il faut que je revois les images pour comprendre ce qu’il s’est passé sur ce contre. »

La sélection, je pense que c’est fini pour moi... Finir comme ça, c’est dur. C’est plus dur que de simplement perdre la Coupe du monde.

Par Andrea Chazy, à Doha

C’est le foot, c’est comme ça... Même si je pense qu’on a bien aujourd’hui, on a eu des situations. Mais ça ne te donne pas la victoire, malheureusement. Il fallait tout faire pour gagner ce match aujourd’hui, gagner la Coupe à la fin mais c’est comme ça... Maintenant, il faut relever la tête le plus vite possible et continuer.Non, je pense qu’on était bien. On avait le ballon pendant cette phase-là, mais je dois avouer que ce n’est pas clair, là, dans ma tête. Il faut que je revois les images pour comprendre ce qu’il s’est passé sur ce contre.Je n’ai pas écouté, même dans le vestiaire il n’en n’a pas parlé. Il n’a pas dit aurevoir. On va voir ce qu’il va se passer dans les prochains jours.À mon avis non, mais ils ont mérité quand même. Nous, on n’a pas été concentré a ce moment du match. On ouvre le score, puis juste derrière on prend ce but alors que normalement, on doit juste contrôler la fin de match. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé exactement et cela ne sert à rien que je parle là, maintenant, car cela ne va rien changer.La sélection, je pense que c’est fini pour moi...Finir comme ça, c’est dur. C’est plus dur que de simplement perdre la Coupe du monde.C’est difficile d’en parler là, mon visage ne reflète pas l’énorme tristesse qu’il y a actuellement à l’intérieur de moi. C’est comme ça, c’est la vie.2010, 2014, 2018, 2022, pour moi c’est pareil. Aujourd’hui, je crois même que c’est encore plus difficile qu’en 2014 car il n’y aura pas d’autre Coupe du monde pour moi. Aujourd’hui, je n’ai plus qu’à relever la tête et aller de l’avant.