Silva Mirouf

Alors que son avenir à Paris est incertain, son contrat expirant en juin prochain, Thiago Silva semble pourtant au sommet de son art depuis le début de saison. C'est bien simple, lorsqu'il est sur la pelouse, le PSG gagne quasiment tout le temps et ne prend pas de buts. La preuve à nouveau ce mardi face à Bruges en Ligue des champions ?

13 matchs, 12 victoires, 11 clean sheets

Et maintenant on fait quoi ?

Par Steven Oliveira

Comme bon nombre des citoyens du monde, Fernando Henrique est tombé dans les clichés au moment où ce gardien de but, alors à Fluminense, a donné à Thiago Silva son surnom d'. Car finalement, pourquoi tous les défenseurs auraient des surnoms en référence à l’autorité - lepour Franz Beckenbauer, le Président pour Laurent Blanc - ou à leur jeu violent comme la Faucheuse Éric Di Meco ? Alors que dans le même temps, les surnoms en référence aux capacités techniques sont, eux, réservés aux joueurs offensifs à l’image du Major galopant Ferenc Puskás.Pourtant, il suffit de voir le début de saison de Thiago Silva pour comprendre que le surnom qui lui colle le mieux n’est pas. Mais bien. Et tant pis si son compatriote Djalminha l’a déjà eu avant lui. Car si le capitaine du PSG n’est pas le meilleur magicien avec ses pieds - même s’il n’a pas raté le moindre contrôle et pointe à 94,7% de passes réussies cette saison -, il a cette capacité à faire disparaître son adversaire du soir. Que ce soit Karim Benzema, Radamel Falcao, Moussa Dembélé, Dario Benedetto ou encore Efthymios Koulouris. Autant d’attaquants jamais avares en buts qui ont passé un match dans la peau de Casper le fantôme, bien au chaud au fond de la poche de Thiago Silva.Pour comprendre l’importance de Thiago Silva au PSG, il suffit de voir les chiffres. Le défenseur brésilien a été titulaire à 13 reprises cette saison toutes compétitions confondues. Pour 12 victoires et une défaite. Mais surtout pour 11, voire 12 si l’on prend en compte le fait que Thiago Silva est sorti à la pause face à Nice (4-1) et n’était donc pas sur la pelouse lors du but des Aiglons. Mieux, lors des deux dernières défaites du PSG, contre Reims (0-2) et à Dijon (2-1), celui qui a remporté 75% de ses matchs depuis son arrivée dans la capitale était devant son écran de télévision. De là à dire que c’est en raison de l’absence de l’ancien de l’AC Milan que Paris a perdu, il n’y a qu’un pas que l’on peut se permettre de franchir. Ce qui est sûr, c’est qu’à 35 ans, Thiago Silva n’a jamais semblé aussi fort. Ou plus exactement,est toujours aussi impressionnant qu’à son arrivée à Paris en 2012.Car finalement, en sept années passés dans la capitale, le Brésilien n’est que très rarement passé à côté d’un match. Alors oui, il a pu être critiqué - parfois à juste titre - sur son (manque de) caractère et son incapacité à mobiliser ses coéquipiers pour éviter qu’ils sombrent. Mais pour ce qui est du terrain, Thiago a toujours été irréprochable. C’est en tout cas l’avis de Thomas Tuchel qui s’est exprimé sur son capitaine il y a quelques jours en conférence de presse : «» Amen.Finalement, le seul "perdant" de ce début de saison tonitruant de Thiago Silva se nomme Leonardo. Car le directeur sportif du PSG est désormais devant un dilemme : prolonger le contrat de son compatriote qui arrive à son terme en juin prochain. Ou le laisser terminer sa carrière ailleurs afin de laisser place à la charnière du futur Marquinhos-Presnel Kimpembe (tout en intégrant Abdou Diallo) comme cela semblait être l’idée en début de saison. Si Thiago Silva, qui a été naturalisé français en mars dernier, avoue «» ,affirme dans son édition de lundi qu’il n’y a pour l’instant eu aucun contact en vue d’une prolongation.Au grand dam de Thomas Tuchel : «» En attendant, Thiago Silva n’est plus malade et s’apprête à réaliser son prochain tour de magie. Spoiler : il se pourrait bien qu’un ou deux attaquants du FC Bruges soient amenés à disparaître.