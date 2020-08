Thiago Silva à Chelsea, c'est officiel

484

Thiago chante lesChelsea sur le mercato, c'est comme un ours affamé qui sort d'hibernation. Impossible de l'arrêter. Le club londonien a ajouté un nouveau joueur à son impressionnant tableau de chasse estival en la personne de Thiago Silva. Le défenseur brésilien s'est engagé pour un an, avec une année supplémentaire en option. Une première expérience en Angleterre pour le défenseur de 35 ans, non conservé par le Paris Saint-Germain On attend maintenant qu'il retrouve le PSG en C1 la saison prochaine et qu'il crucifie ses anciens coéquipiers.