Thiago Mendes, retour en piste

Destiné à la casse, le milieu brésilien de l'Olympique lyonnais est revenu dans les plans de Rudi Garcia en ce mois d'octobre. Et c'est avec la force du revenant qu'il peut enfin renverser les opinions négatives à son égard, notamment dès ce dimanche face à son ancien club.

Par Mathieu Rollinger

Thiago Mendes pouvait rassurer ses proches : à la suite de cet accrochage sur la route de l’entraînement , il y a eu plus de peur que de mal., décrivait-il sur son profil Instagram.Si cette mésaventure survenue à la mi-septembre l’avait privé d’un déplacement à Montpellier et de la réception de Nîmes, le milieu brésilien de l’OL s’est depuis remis en selle, comme si cette fameuse ceinture lui avait offert une seconde chance. La preuve : depuis un mois, c’est lui qui est installé au poste de sentinelle pour conduire l’OL dans une série de trois matchs sans défaite en Ligue 1, dont deux victoires rassurantes contre Strasbourg (3-2) et Monaco (4-1). Une fin de limitation de vitesse après une saison traversée avec le frein à main.Son expérience rhodanienne, débutée à l’été 2019 avec le poids d’un transfert de 25 millions d’euros dans le coffre, prenait pourtant la direction du crash. Il y a eu une succession de contre-performances, les critiques contre son hygiène de vie, la polémique lancée par sa femme grimée en clown au moment où Rudi Garcia était la cible des supporters un retour au Brésil décrié pendant le confinement et, encore récemment, les soupçons d’insultes envers un employé de l’aéroport... Si le club a éteint pas mal de ces incendies, les supporters lyonnais pouvaient alors se demander s’il n'y avait pas eu erreur sur la marchandise. Ce Brésilien n’avait rien à voir avec le joueur intelligent et percutant qu’il était sous les couleurs du LOSC, qu’il avait rejoint en 2017 avec l'aval de Marcelo Bielsa. En octobre 2019, Jean-Michel Aulas voilait à peine ses doutes à son encontre., tançait-il dans les colonnes deEn janvier, pour colmater les brèches, la direction sportive avait fait venir son jeune compatriote Bruno Guimarães face à qui Thiago n’a pu tenir la comparaison.Mais finalement, tout ça n’était « que » de la tôle froissée. À l’écouter vendredi en conférence de presse, oui il a pensé à un départ., a-t-il expliqué. Mais après un point étape avec son épouse, Juninho et Jean-Michel Aulas, il a. Comment ? En faisant le dos rond et en se (re)mettant à bosser. Une attitude qui a fini par payer ces dernières semaines :Rudi Garcia n’avait plus qu’à lui ouvrir la porte, ce qu’il a fait., reconnaît le coach.Guimarães semble ressentir aujourd'hui le contre-coup de son départ canon, Lucas Tousart a filé à Berlin, et Jean Lucas n'est toujours pas prêt : l'heure de TM a de nouveau sonné.Dimanche soir, l'ancien Dogue reviendra au stade Pierre-Mauroy pour la première fois depuis son transfert., prévenait-il.(Christophe Galtier)L'occasion de montrer que le garçon ne s'est pas complètement perdu et qu'il peut être le moteur dont les Gones ont besoin. Prouver également qu'il a le caractère et la palette technique nécessaires pour ce groupe en quête de revanche. L'Olympique lyonnais n'a plus gagné à Lille depuis quatre ans, lui n'a plus marqué depuis novembre 2017 et un bijou inscrit justement avec Lille contre Lyon... Tout est en place pour que l'histoire redémarre au quart de tour.