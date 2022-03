Thiago Mendes, nouveau poste pour une nouvelle vie

Régulièrement critiqué pour ses performances depuis son arrivée à l’Olympique lyonnais à l’été 2019, Thiago Mendes semblait voir son avenir s’assombrir sur les bords du Rhône. Mais le soutien sans faille de son entraîneur Peter Bosz et son repositionnement en défense centrale depuis plusieurs semaines a rebattu les cartes pour le Brésilien, qui profite des déboires de l’OL à ce poste pour se (re)faire une place. Et redorer son blason.

Une efficacité retrouvée...

... Et une solution sur la durée ?

Par Fabien Gelinat

Lorsque les supporters lyonnais ont découvert l’équipe alignée par Peter Bosz et la présence de Thiago Mendes en défense centrale aux côtés de Castello Lukeba pour affronter l’OGC Nice le 12 février dernier en Ligue 1, difficile de savoir d'où venait le plus de décibels : des grincements de dents, du dépit clamé haut et fort ou de l’incompréhension générale ? Pourtant, le Brésilien a rendu une copie très propre et contribué au succès de l’Olympique lyonnais face aux Aiglons ... enchaînant même avec quatre autres titularisations, pour autant de rencontres disputées par son club. Si bien qu’un mois plus tard, sa présence dans la charnière de l’OL apparaît comme une évidence. Une reconversion surprenante, et une bénédiction. Tant pour le joueur, qui traîne le poids de son transfert depuis plus de deux ans (22 millions d'euros, à l'été 2019), que pour son coach Peter Bosz, prêt à s'arracher les cheveux (s'il lui en restait) face à la perméabilité de son secteur défensif depuis le début de la saison.Si l’OL tourne à un rythme de prétendant aux places européennes depuis cinq matchs (moyenne de deux points glanés par rencontre), c’est notamment grâce à cette nouvelle version de Thiago Mendes qui ne cesse de noircir la feuille de statistiques : premier en nombre de ballons touchés avec une moyenne pointant à 94,8 sur les cinq derniers matchs devant Emerson (85,6) et Lukeba (76), premier en total d’interceptions (20, Lukeba et Maxence Caqueret suivent avec respectivement 12 et 10), premier en dégagements effectués (22) là encore devant Lukeba (16) et Emerson (9), deuxième meilleur tacleur de l’équipe (9 sur 12) derrière Caqueret (15 sur 23). Forcément, les performances du Brésilien - annoncé avec insistance sur le départ, cet hiver - n’échappent pas à Peter Bosz, ce dernier louant les qualités de son poulain avant la réception de Lille., a détaillé le tacticien néerlandais, en conférence de presse.Une analyse juste de ce que montre Mendes depuis son repositionnement, ce dernier pouvant compter sur un soutien sans faille de son coach., relançait ainsi Bosz avant d’affronter Lorient, toujours face aux médias.Et qu’elle semble enfin pouvoir compter sur un élément fiable, pour accompagner la jeune pépite Lukeba.Pourtant, rien ne prédestinait Mendes à reculer sur le terrain. Mais entre Jérôme Boateng - le supposé patron de la défense, qui ne convainc ni sur le terrain ni dans le vestiaire -, la situation contractuelle de Denayer - en fin de contrat cet été et dont la prolongation semble peu probable, d’autant que le Belge est resté longtemps sur le flanc ces dernières semaines - ou encore l’absence jusqu’en fin de saison de Sinally Diomandé - retardant ainsi sa progression -, les maux de tête se sont accumulés pour Bosz qui n’a eu d’autre choix que d’expérimenter Mendes dans la charnière centrale. Un pari osé, mais globalement gagnant pour l’instant.Jouant de malchance et de maladresse contre Lille ou Lens et malgré un jeu de tête encore léger pour ce poste, Mendes fait le job en rassurant son coach., a-t-il avoué. Nul doute qu’après son match plein contre le FC Porto , Bosz peut également être satisfait de la progression de son joueur qui s’affirme de plus en plus comme une alternative crédible jusqu’à la fin de saison. Avant de faire un point cet été ?