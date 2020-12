Thèse : Faut-il comparer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ?

Ce mardi soir au Camp Nou, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo croiseront le fer en Ligue des champions. C’est peut-être la dernière fois que ces deux géants du football mondial se font face sur un terrain. Mais une question reste en suspens : faut-il absolument les comparer ?

Messi, c’est le talent pur

Cristiano Ronaldo, c’est le travail

Conclusion

Par Jean-Michel Premierdegré

Lionel Messi est un génie du football. Le Diego Maradona des temps modernes (même si Diego a gagné la Coupe du monde et lui, non). Il l’a prouvé à de nombreuses reprises au cours de sa riche et longue carrière débutée à l’âge de 17 ans lors d’un derby FC Barcelone-Espanyol Barcelone. Chose peu commune, là aussi. Lionel Messi, que beaucoup aiment surnommer « Le GOAT » (la chèvre en anglais, animal à quatre pattes qui est aussi l'acronyme de "Greatest of All Time"). En réalité, Messi est le seul et l’unique à avoir réussi à reproduire à l’identique ou presque le but d’anthologie de Maradona face aux Anglais lors de la Coupe du monde 86. C’était le 18 avril 2007 face à Getafe au Camp Nou (Nou Camp, en vf). Admirez la gestuelle, le talent à l’état pur : il y a là un toucher de balle que seuls les plus grands peuvent se targuer d’avoir.Diego Maradona étant considéré comme le Dieu du football, Lionel Messi peut alors allègrement être le Jésus, le Mahomet ou encore le Moïse du ballon rond planétaire. Il est généreux, anti-bling bling, fidèle au FC Barcelone. À côté de cela, Cristiano Ronaldo brille par son égoïsme, son arrogance, ses cheveux blonds et ses abdominaux saillants. Il n’y en a que pour lui, tandis que Messi joue uniquement pour le collectif et rien d'autre. Quand Messi a le ballon, celui-ci lui colle littéralement aux pieds. Pour les défenseurs, il est cette « Pulga » (une puce, en argentin) récalcitrante qu’aucun chat ne réussit à s’enlever tout seul. Il était l’atout maître du grand FC Barcelone de Pep Guardiola à la fin des années 2000-début des années 2010. Il n’y a qu’à écouter ce que le plus grand entraîneur de ces dix dernières années disait de lui : «» Question : qui sommes-nous pour contredire Pep Guardiola ? Pas grand-chose.Reste néanmoins qu’il serait trop facile d’enterrer celui qu’on surnomme communément « CR7 ». Cristiano Ronaldo avait peut-être moins de talent « à la base » par rapport à Messi, mais son travail acharné lui a permis d’arriver à un niveau proche voire même égal pour beaucoup de suiveurs du ballon rond. Il n'a certes remporté "que" cinq Ballons d’or, un seul de moins que Lionel Messi, mais Ronaldo, lui, a gagné partout où il est passé : Sporting Portugal, Manchester United, Real de Madrid et même en fin de carrière à la Juventus. Par rapport à Messi qui n’est presque personne en Argentine, Cristiano Ronaldo est une icône au Portugal. Un détail qui a son importance lorsqu’on connaît la place que prend la religion en Lusitanie. Il a fait gagner un Euro et une Ligue des Nations à un pays au palmarès vierge. CR7 est l’archétype même de la réussite à l’américaine : parti de rien, il est aujourd’hui au sommet du football mondial et possède même un aéroport à son nom. Tout simplement inspirant.Contrairement à Lionel Messi, Cristiano Ronaldo a le goût de l’effort. Il est inspirant dans sa capacité à répéter les efforts tous les jours. Les petits jeux à l’entraînement ? Il déteste les perdre. Et en plus de s’infliger des séances de musculations quotidiennes titanesques (3000 abdos par jour), il s’attèle à inculquer une éducation modèle à ses quatre enfants. Pour en revenir au terrain, il n’y a qu’à voir les formes actuelles de Messi et Ronaldo pour voir que le Portugais est clairement plus à son avantage : après dix rencontre de Liga, Messi n’a marqué que quatre fois tandis qu’en six matches de Serie A, Cristiano a déjà planté à huit reprises. Le quintuple Ballon d’or est une machine à buts, et avec 750 réalisations depuis le début de sa carrière, il n’est qu’à quelques buts de déloger le record du « Roi » du football, Pelé. Sir Alex Ferguson, qui a eu le bonheur d’entraîner Ronaldo à Manchester et qui est l’un des meilleurs managers des années 2000, expliquait pourquoi CR7 est le meilleur joueur du monde : «» Question : qui sommes-nous pour contredire Sir Alex Ferguson ? Pas grand-chose..Beaucoup se sont essayé à comparer les deux trajectoires, les statistiques, les buts marqués et même le nombre de maillots vendus par chacun. Mais est-ce qu’on ne se fatiguerait pas pour rien ? Pourquoi ne pas tout simplement nous réjouir de vivre à la même époque que ces deux joueurs d’exception ? Il ne fait aucun doute que la meilleure posture à adopter avant le Barça-Juve de ce mardi soir est la suivante : profitons de ces deux monstres tant que nous le pouvons encore.