Thaïlande : Un joueur licencié par son club après un violent coup de coude

Bangkok FC’s Aitsaret Noichaiboon sacked immediately after their match for this pic.twitter.com/qUMA9yzKDZ — James Dart (@James_Dart) March 13, 2022

NDS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Plus du muay-thaï que du foot, à ce niveau-là.Ce n’est pas le match dont tout le monde se souviendra ce dimanche, pourtant la rencontre de troisième division thaïlandaise entre le North Bangkok University FC (à domicile) et le Bangkok FC (remportée 3-0 par le premier nommé) a fait du bruit de l’une des manières les plus tristes possible. On joue la toute fin de la rencontre lorsque Aitsaret Noichaiboon, joueur des visiteurs, dispute un duel avec Ruangsuphanimit, le long de la ligne de touche. Visiblement très agacé par le coup reçu par son adversaire direct, il se rue vers celui-ci et lui assène un très violent coup de coude au visage.Un acte de violence largement délibéré qui vaudra à Ruangsuphanimit d’être transféré vers un hôpital où il recevra 24 points de suture. De son côté, Aitsaret Noichaiboon a directement écopé d’un carton rouge avant que son Bangkok FC ne le licencie. Le clubet, peut-on lire dans le communiqué.L’UFC serait bien inspiré de faire signer le joueur, il n’a rien à faire sur un terrain de foot.