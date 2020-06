« 25 euros par mois pour la chaîne Téléfoot, c’est un prix attractif »

[PARTENARIAT] @MediaproFrance, nouvel acteur clé du #football FR et le @GroupeTF1 annoncent la signature d’un accord inédit?⚽️À partir d’août 2020 pour la reprise du championnat, le foot français aura sa nouvelle maison : la chaîne @telefoot_TF1 ⏩https://t.co/rX5ricnw70 pic.twitter.com/6BqQ8WWogA — Groupe TF1 (@GroupeTF1) June 2, 2020

« Les Français se passionnent pour la Ligue 1. Toutes les études le montrent, c’est leur feuilleton préféré, devant les coupes d’Europe ou les championnats étrangers. »

« Mediapro se lance en France, mais c’est un groupe international solide et reconnu dans le sport comme dans la production audiovisuelle. »

Propos recueillis par Pierre Maturana





C’est l’alliance naturelle de deux groupes reconnus dans le football. C’est un partenariat stratégique qui s’inscrit sur le long terme.Je dirais que c’est un très joli coup pour MediaproTF1, car c’est un partenariat très équilibré. Et c’est surtout une excellente nouvelle pour les amateurs de football.Il semble que l’annonce ait fait l’unanimité.Depuis cette annonce, je ne reçois que des messages enthousiastes et bienveillants.Au contraire, je dirais que TF1 renforce encore son partenariat avec le football français. TF1 retransmet les grandes compétitions masculines et féminines comme la Coupe du monde, l’Euro, les matchs de l’équipe de France. À cela s’ajoute la finale de la Ligue des champions que nous retransmettrons à nouveau à partir de 2022.Téléfoot est la chaîne de Mediapro. Ce sera une chaîne premium. Le partenariat avec TF1 repose sur trois grands piliers : une licence de marque, un partenariat éditorial et de production et un partenariat de talents. Nous ne sommes pas des nouveaux venus. Cela fait des années que c’est le métier de Mediapro de produire des chaînes thématiques. Le groupe en produit 15 à travers le monde (Canada, Espagne, Portugal, Colombie, etc.).Téléfoot n’est pas une co-entreprise : c’est la chaîne de Mediapro. Notre accord repose sur un partenariat stratégique. Mediapro porte l’entière responsabilité financière.Téléfoot verra le jour en août 2020. Notre ambition est de la rendre disponible le plus largement possible, sur les box et tous les appareils connectés.C'est notre objectif.La chaîne Téléfoot proposera en direct et en exclusivité l’essentiel et le meilleur de la Ligue 1 : plus de 80% des matchs, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir, une offre magazine étoffée et unique, en semaine et le week-end, incluant le grand magazine du dimanche soir et l’éclairage des plus grands experts. La chaîne diffusera également 8 rencontres par journée de Ligue 2. Il y aura bien un système de multi-chaînes pour les matchs qui auront lieu en simultané.Téléfoot sera la chaîne de tous les clubs, la chaîne de tous les supporters. Lorsqu’il n’y aura pas de matchs, nous irons chaque jour de semaine au cœur des clubs, dans les centres d’entraînement, dans les coulisses, auprès des joueurs, auprès des coachs. Ce sera la destination incontournable pour tout connaître du football français.Actuellement, si vous vouliez voir l’équivalent de ce que nous proposerons sur Téléfoot à partir du mois d’août, il vous faudrait débourser 49,90 euros par mois hors promotion, pour accéder à 80% des matchs de Ligue 1, dont les meilleures affiches, ainsi qu’à 80% des matchs de Ligue 2. C’est pour cela que nous pensons offrir notre chaîne 100% foot pour 25 euros par mois. C’est un prix attractif.Les Français se passionnent pour la Ligue 1. Toutes les études le montrent, c’est leur feuilleton préféré, devant les coupes d’Europe ou les championnats étrangers. Et c’est sur Téléfoot qu’ils la retrouveront avec notamment les grands chocs, les classicos PSG-OM, les Olympicos OM-OL ou les derbys Saint-Étienne-Lyon.Il y aura plusieurs offres proposées. Nous les dévoilerons prochainement.Nos estimations sont basées sur notre expérience sur d'autres marchés et sur notre connaissance du marché français qui compte 15 millions de fans de Ligue 1. En Espagne, un marché plus petit que la France, la chaîne 100 % foot de Mediapro comptait 3,8 millions d’abonnés.Nous avons surtout le sentiment d’avoir en Mediapro un partenaire solide. Mediapro se lance en France, mais c’est un groupe international solide et reconnu dans le sport comme dans la production audiovisuelle.Les images de matchs seront exclusivement diffusées sur la chaîne. Sur les réseaux sociaux, nous ferons la part belle aux émissions et interviews. Nous jouerons la complémentarité sur ces réseaux pour interagir avec les fans.Le fait même d’avoir choisi la marque Téléfoot comme nom est un formidable accélérateur de notoriété. Téléfoot existe depuis plus de 40 ans et parle à toutes les générations. Nous serons très heureux d’accueillir la campagne de lancement de la chaîne sur nos antennes, si Mediapro décide d’en faire une. La pub télé, c’est très efficace !Nous sommes très heureux que Grégoire et Bixente soient associés à ce beau partenariat. Ça aussi, c’est une formidable nouvelle pour les amateurs de foot, car ce sont les meilleurs. Quand je leur ai proposé cette idée, ils n’ont pas hésité longtemps. Comme nous, ils sont très heureux et ça augure une très belle saison pour eux.Nous aurons une équipe de professionnels, avec des visages connus et reconnus. Ne soyez pas trop impatients !