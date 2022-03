Tetê (Chakhtar Donetsk) va signer à l’OL

La piste Tete à l'OL qui leake car le pelo s'est abonné au compte insta du coiffeur lyonnais de Shaqiri et Mendes, ça c'est la communauté OL pour laquelle j'ai signé. — Charly M. (@SeriousCharly) March 30, 2022

BB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jean-Michel Aulas, sur un coup de tête.Comme annoncé par L'Équipe , l'Olympique lyonnais devrait enregistrer prochainement l'arrivée du Brésilien Mateus Martin dit « Tetê » en provenance du Chakhtar Donetsk. Au vu de la situation en Ukraine, le Brésilien est libre de terminer la saison avec le club de son choix. Il était auparavant suivi de près par l'ancien directeur sportif lyonnais Juninho, mais inaccessible compte tenu des finances du club et de la valeur du joueur, estimée à 20 millions d'euros.L'OL profite donc de la fenêtre mercato exclusive à l'Ukraine et la Russie pour signer un ailier percutant de 22 ans et qui s'était notamment fait remarquer lors des deux victoires du Chakhtar Donetsk face au Real Madrid (3-2 et 2-0) en phase de groupes de la Ligue des champions 2020-2021. L'Équipe avait d'abord annoncé la venue d'un joueur offensif venu d'Ukraine à l'OL, mais sans que son nom ne filtre . Il aurait pu s'agir de l'international israélien Manor Solomon, sur lequel s'était d'abord aligné le club rhodanien, mais ce dernier aurait refusé de terminer la saison à Lyon. Le nom de Tetê aurait alors fuité de la manière la plus improbable qui soit : le Brésilien s'est trahi malgré lui en suivant le coiffeur de Xherdan Shaqiri et Thiago Mendes sur Instagram, ce qui n'a pas manqué d'échapper à des membres de la communauté lyonnaise particulièrement vigilants !Ça ne marchera jamais pour le PSG puisque Zidane n'a aucune raison de suivre un coiffeur parisien.