Tessa Wullaert signe à Anderlecht

Here she is. Welcome to the family @TessaWullaert. pic.twitter.com/4UeXZPmc5Z — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 28, 2020

JS

Ca va empiler.En fin de contrat avec Manchester City, l'internationale belge Tessa Wullaert est de retour au bercail et plus précisément au RSC Anderlecht, un club dont l'internationale belge avait déjà défendu les couleurs lors de la saison 2012-2013. Sur leur compte Twitter, les Mauves annoncent ce mardi que l'ex-a paraphé un contrat d'un an.En plus d’un impressionnant palmarès (deux fois championne de Belgique et autant de fois en Allemagne avec Wolfsburg, vainqueur de la coupe d’Angleterre avec City et de la défunte Beneligue avec le Standard), Wullaert a aussi été élue trois fois Soulier d’Or dans son pays, rien que ça. Champion de Belgique en titre, Anderlecht s’offre donc une recrue de choix pour défendre sa couronne et tenter de décrocher un nouveau ticket pour la prochaine Ligue des champions.Gros coup ! Ou, comme on dit à Bruxelles.