Terrier et son Stade rennais roulent sur Montpellier

Rennes (4-4-2) : Mandanda - Traoré, Wooh, Theate, Meling (Truffert, 88e) - Bourigeaud (Abline, 87e), Xeka (Ugochukwu, 74e), Majer, Terrier - Gouiri (Doku, 87e), Kalimuendo (Tait, 74e). Entraîneur : Bruno Genesio.



Montpellier (5-3-2) : Kamara - Souquet (Tchato, 64e [Sakho, 81e]), Sacko, Jullien, Cozza, Maouassa - Savanier, Ferri, Chotard (Leroy, 72e) - Nordin (Germain, 64e), Khazri. Entraîneur : Romain Pitau.

Conseil à Martin Terrier : regarder le JT de TF1 le 9 novembre S'il doit y avoir un invité surprise dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, c'est bien lui. Encore buteur ce dimanche face à Montpellier à l'occasion de la treizième journée de Ligue 1, l'ancien Lyonnais a porté à onze son total de réalisations cette saison toutes compétitions confondues. Devant une formation héraultaise malade, il lui a fallu un quart d'heure pour se mettre en route, le temps pour Lovro Majer de déposer un coup-franc sur le crâne de son numéro 7, idéalement placé aux six mètresEnsuite, l'ailier aux 41 buts en 102 rencontres avec le club breton a pu admirer la complicité entre les anciens Lensois Arnaud Kalimuendo et Benjamin Bourigeaud. Seul dans l'axe, le premier s'est appuyé sur le second, dont le relais a permis à la recrue rennaise d'ajuster Bingourou Kamara d'un plat du pied impeccable finissant dans le petit filet opposé Cette fois, le Stade rennais n'a pas dilapidé son avance , et s'est contenté d'assurer une victoire qui lui permet de s'inviter sur le podium avant le match du FC Lorient. Un succès qui est devenu un peu plus conséquent lorsque l'inévitable Terrier a mis sur orbite Amine Gouiri, lequel a planté lors d'un cinquième match de Ligue 1 de rang, cette fois d'un enroulé délicat dans le soupirail de Kamara. Rennes peut sourire avant son ultime rencontre européenne face à Larnaca ; le MHSC, lui, enregistre un cinquième revers de rang et pointe à la quatorzième place.En même temps, difficile d'espérer mieux face au Breizhil.