Terrence Genaux : « Pour les footballeurs, les jambières, c'est aussi intime que leur caleçon ! »

Après avoir découvert le monde pro en Italie au début des années 2000, Terrence Genaux a retrouvé sa Belgique natale et ses clubs amateurs pour finir sa carrière. Tout en se lançant dans une double reconversion pour le moins improbable : poseur de vitres teintées pour les footballeurs et spécialiste dans la customisation de jambières. Entretien avec un homme aussi bien capable de fournir des brassards à Thiago Silva que de s'occuper personnellement de la voiture d'Axel Witsel.

« Axel Witsel était venu chez moi pour sa Porsche à la base, puis on est restés en contact, et il a aussi testé des jambières personnalisées. Avec le bouche-à-oreille, c'est même remonté jusqu'à Eden Hazard... »

« Il y a aussi une dimension psychologique. Pendant ma carrière, j'avais des photos sur mes jambières et ça m'aidait à me concentrer. »

« Je prends beaucoup plus de plaisir à faire un produit pour un joueur amateur ou un enfant qui va être hyper content de sa jambière plutôt qu'à un pro qui, malheureusement, s'en fout un peu. »

Tout a commencé dans l’un des derniers clubs amateurs dans lequel j'ai joué. J'y ai rencontré un coéquipier, devenu un ami avec le temps, qui collectionnait les jambières, ce qui est quand même relativement rare. De mon côté, en parallèle du foot, j’avais une activité dans le, c'est-à-dire que je m’amusais à recouvrir des voitures dans une autre couleur avec du film. Un jour, j'ai eu l'idée de customiser l'une de ses paires de jambières et de lui faire un truc un peu plus personnalisé, avec des écritures... À l’époque, je n'étais pas équipé comme je le suis maintenant, donc j’avais pris des chutes de film qu’il me restait, je les avais mises sur ses jambières et c'était parti comme ça. J'avais posté le résultat sur Facebook, et ça avait pris une ampleur monstrueuse. Quand on regarde avec le recul ce que je lui avais fait, par rapport à ce que je sais faire aujourd'hui, c'est le jour et la nuit.À la fin de ma carrière de footballeur, j'ai dû chercher un boulot. Le truc que je savais faire, c'était de mettre des vitres teintées sur les voitures. Donc j'ai fait ça pour des particuliers, en plus du. Du coup, j'ai un atelier pour toutes ces activités, y compris celle liée aux jambières. Ça me prend beaucoup de temps, j'ai même dû prendre un étudiant pour réussir à tout faire.Je n'hésite pas à les solliciter via les réseaux sociaux, je travaille beaucoup sur Facebook et Instagram. Par exemple, Thomas Meunier, je lui ai présenté ce que je faisais, et depuis, il a commandé plusieurs paires de jambières chez moi. Axel Witsel était venu chez moi pour sa Porsche à la base, puis on est restés en contact, et il a aussi testé des jambières personnalisées. Avec le bouche-à-oreille, je connais pas mal d'internationaux maintenant, c'est même remonté jusqu'à Eden Hazard...Je vais être très honnête : le monde professionnel, ce n'est pas le monde tout rose que les gens voient à l’extérieur. Je ne veux pas mettre tous les joueurs dans le même panier, mais il y en a qui veulent tout pour rien, d’autres avec qui on tombe sur un accord et finalement qui ne le respectent pas, même faire une photo semble être trop demandé... Ce sont des personnes à qui tout est dû, qui ont l'habitude d'avoir tout gratuit. Mais attention, il y en a certains avec qui ça se passe très bien ! Thomas Meunier m'a gentiment envoyé une vareuse, Gianluigi Buffon l'a aussi fait, j'ai une collection immense désormais.Oui forcément, car je me suis même retrouvé à faire quelques brassards pour leur capitaine de l'époque, Thiago Silva !Certains font des demandes personnalisées qui relèvent de leur vie privée : des photos de leurs enfants, parfois un hommage à des membres de leur famille qui sont décédés, un logo qui leur tient à cœur... Pour eux, c'est quelque chose d'aussi intime que leur caleçon ! Et il y a aussi une dimension psychologique. Pendant ma carrière, j'avais des photos sur mes jambières et ça m'aidait à me concentrer. Quand j'étais en Italie, beaucoup de joueurs avaient des choses liées à la religion et ils y étaient très attachés. Puis il y a aussi ceux qui ne les jetteront jamais, même à moitié détruites, parce qu'ils sont en train de performer à fond avec, et ça en devient presque un porte-bonheur.J'ai deux gammes : une avec plusieurs tailles et un matériau qui est très flexible, de manière que ça ne les gêne pas pendant l’effort, et l’autre gamme où je me déplace pour voir le joueur. Je fais le moulage de ses jambes et la production est ensuite adaptée à la morphologie du joueur. Ils cherchent souvent quelque chose de très léger et pas très grand. Une fois qu'on est d'accord, je reviens à mon atelier, et la conception peut mettre deux à trois semaines. Ce n'est pas un truc qu'on commande à 20 heures et qui est prêt à 20h30. Avec le temps, je me suis attelé à proposer de la top qualité. Le moindre défaut est tout de suite plus remarqué que la qualité. Quand je faisais des jambières à Meunier, je ne pouvais pas me permettre de me manquer. Si le mec entre dans le vestiaire du PSG et qu'il a des jambières qui se décollent ou qui se cassent après un contact, ce n'est pas bon pour moi...Ça fait deux ans que je suis entraîneur adjoint dans une équipe provinciale et je me suis rendu compte que ces clubs amateurs étaient totalement oubliés. Ces clubs vivent principalement de l'argent qui rentre grâce à leur buvette, donc le moindre euro compte. Du coup, je me suis dit que je pouvais aider en leur fournissant des produits que je conçois avec les couleurs ou les logos des clubs, qu'ils pourraient vendre par la suite. L'objectif, c'est vraiment qu'il ne mette pas un centime là-dedans, mais qu'ils réussissent à faire rentrer un peu d'argent en retour. Et honnêtement, je prends beaucoup plus de plaisir à faire un produit pour un joueur amateur ou un enfant qui va être hyper content de sa jambière plutôt qu'à un pro qui, malheureusement, s'en fout un peu car il a l'habitude de tout avoir à disposition. Mais je ne leur ferme pas la porte non plus, c'est quand même eux qui m'ont aidé à avoir une petite réputation !L'histoire, c'est que j'ai connu Mino Raiola, qui n'est malheureusement plus de ce monde, puisqu'il était le manager de mon frèreà l'Udinese. À l'époque, Mino était un illustre inconnu. Du coup, quelques années plus tard, j'avais émis l'idée de pouvoir faire ça un jour comme je savais qu'il gérait aussi ces joueurs. Mais on sait comment ça se passe, c'est beaucoup plus dur de faire des choses avec des gens quand ils sont beaucoup plus demandés et ça n'a jamais pu se réaliser...