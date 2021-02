Ternana, leader de Serie C et dernier club pro invaincu du « Big Five »

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À jamais les premiers.Leader du groupe C de Serie C, le Ternana Calcio réalise une saison canon. La formation entraînée par Cristiano Lucarelli est tout simplement invaincue depuis le début du championnat, un record en Europe. Aucune autre équipe professionnelle des pays du « Big Five » ne fait effectivement mieux que les seize victoires et cinq matchs nuls du club de Terni, ville nichée entre Rome et Pérouse.Un bilan de 53 points en 21 journées et une avance de onze unités sur son poursuivant Bari, qui placeloin devant dans la course à la promotion. Ternana est également la meilleure attaque et la meilleure défense d’Italie avec 51 buts inscrits pour 14 encaissés. La Serie B tend plus que jamais les bras à un club qui l’a quittée il y a trois ans.Ternana mia !