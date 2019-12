Ter Stegen, l'assurance tous risques

Une nouvelle fois étincelant sur la pelouse de l'Alético, Marc-André ter Stegen est, avec Lionel Messi, le grand artisan de la victoire du Barça (0-1). Pas une nouveauté, puisque les deux hommes sont clairement les fers de lance de ce Barcelone made in Ernesto Valverde.

L'arbre qui cache la forêt

L'Euro 2020 en ligne de mire

Par Steven Oliveira

Un match comme un autre. Voilà ce ce qu’ont dû penser les supporters du Barça, après la rencontre des leurs face à l’Atlético. Il faut dire que le match s’est résumé, comme souvent, à un but de Lionel Messi et à des parades de Marc-André ter Stegen. Car si lava faire la Une de tous les journaux - et à juste titre - pour son pion dans les dernières minutes qui donne la victoire aux(0-1), le portier allemand mérite lui aussi d’être mis en lumière.C'est que le Monsieur a été exceptionnel, et a grandement participé au succès des siens. Que ce soit avec sa parade exceptionnelle du pied devant Mario Hermoso, ou par son arrêt réflexe sur une tête à bout portant d'Álvaro Morata. Histoire d’écœurer despourtant bien en place, et permettre au Barça de rentrer aux vestiaires avec un 0-0 inespéré.Parce que durant les 45 premières minutes, un seul homme s’est montré à la hauteur de l'événement du côté du Barça : Marc-André ter Stegen. Une surprise ? Pas vraiment. Depuis son arrivée au Barça en 2015, les matchs lors desquels le portier allemand est passé à côté se comptent sur le doigt d’une main. Certes, il a souvent encaissé des pions - ce n’est d’ailleurs que son troisièmeface à l’Atlético, en onze rencontres - mais cela a souvent été le résultat d’une défense pas toujours au niveau plutôt qu’à une erreur de sa part. Et finalement, ce match face à l’Atlético est à l’image de la saison du Barça - voire même des deux dernières années - où le jeu est souvent poussif mais le résultat est le même : une victoire.Grâce à deux ingrédients magiques, donc : Lionel Messi et Ter Stegen. Deux hommes au sommet de leur art, qui permettent à l'un des pires Barça des dix dernières années de rester en haut des. Reste que les supporters ne sont pas dupes, et se rendent bien compte que ce ne sont que deux arbres qui cachent la forêt. Deux plantes aussi magnifiques qu'indispensables, et solides sur leurs racines. Quand l’un d’eux est absent, à l’image de Lionel Messi en début de saison, tout devient bien plus difficile pour le Barça et pour leur entraîneur Ernesto Valverde. Dont la place sur le banc doit beaucoup aux performances de ces deux monstres.Ironie du sort, alors qu’il n’a jamais semblé aussi fort, Marc-André ter Stegen n’arrive toujours pas à devenir un titulaire en sélection. La faute à un Manuel Neuer pourtant loin de son niveau du Mondial 2014, qui ne lâche pas sa place dans les bois. C’est donc depuis le banc des remplaçants que le portier du Barça a vu l’Allemagne finir dernière de son groupe en Ligue des Nations, derrière les Pays-Bas et la France. Mais aussi depuis cette place qu’il a assisté à la revanche de la, en qualifications à l’Euro 2020. Une situation que MATS ne vit clairement pas bien, comme il l’a expliqué en septembre dernier au au média allemand: «Une déclaration qui peut être lue comme un manque de respect envers Manuel Neuer, mais qui apparaît surtout comme une preuve de lucidité au regard des dernières prestations des deux hommes. Face à cette colère, Joachim Low a arrêté de ne donner que des matchs amicaux à son second portier en le laissant gambader sur le pré lors de la dernière journée des qualifications à l’Euro 2020 contre l’Irlande du Nord (6-1). Sauf qu’il apparaît peu probable que la hiérarchie soit inversée, d’ici juin prochain. Et vu le nouveau match de Ter Stegen face à l’Atlético, c’est une bonne chose pour l’Équipe de France.