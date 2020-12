0-0 contre le Shakhtar : l'Inter termine dernière

11

Inter (3-5-2) : Handanovič - Škriniar, De Vrij, Bastoni (D'Ambrosio, 85e) - Hakimi (Darmian, 85e), Barella, Brozović, Gagliardini (Sánchez, 75e), Young (Perišić, 69e) - Lukaku, Martínez (Eriksen, 85e). Entraîneur : Antonio Conte.

Shakhtar Donetsk (4-3-3) : Trubin - Dodô, Vitão (Khocholava, 36e), Bondar, Matvyenko - Kovalenko, Stepanenko, Maycon - Tetê (Solomon, 64e), Marlos (Alan Patrick, 64e), Taison (Dentinho, 85e). Entraîneur : Luís Castro.



Pas de qualification en huitièmes de finale, et même pas de troisième place : l'Inter quitte l'Europe par la petite porte. Ce mercredi soir, lesn'ont pas réussi à faire mieux que 0-0 face au Shakhtar, alors que dans le même temps, le Real Madrid avait fait le job en battant Gladbach. Un 0-0 qui envoie donc les Ukrainiens en Ligue Europa, tandis que la bande de Conte regardera la suite des compétitions européennes depuis son canapé. Un vrai flop.Au coup d'envoi, pourtant, tout était encore possible dans ce groupe B transformé de façon inattendue en groupe de la mort. En effet, l'Inter, dernière après cinq journées, avait impérativement besoin d'une victoire tout en espérant que le match entre le Real et le Borussia Mönchengladbach ne se solde pas par un bon vieuxdes familles (qui aurait qualifié les deux équipes). Malgré la tension palpable en début de match, l’Inter pose rapidement le pied sur le ballon. Nicolò Barella, très en forme, centre pour Lautaro Martínez, dont le missile s'écrase sur la barre (7). Les Italiens dominent largement une équipe du Shakhtar diminuée et rajeunie. Le match perd petit à petit en intensité, mais l’équipe dirigée par Luís Castro se réveille grâce à une frappe de Dodô (40). C’est l’Inter qui finit mieux la mi-temps avec une tête de Martinez, encore lui, sur un centre de Lukaku (41).Au retour des vestiaires, le match se transforme en attaque-défense. Le Shakhtar ne fait plus rien, et lespoussent. Coup sur coup, Lukaku n’est pas loin de tromper Trubin sur deux têtes puissantes (50et 53). Mais les Ukrainiens font bloc et résistent. À la suite d'un corner, les joueurs de Donetsk réalisent un contre presque parfait, et Tetê envoie une sacoche arrêtée par Handanovič (64). Les débats s’équilibrent, mais sur une grosse occasion de l’Inter, Lukaku se la joue comme Choupo-Moting en déviant une tête de Sánchez qui filait au fond (88). Le club de Conte tente le tout pour le tout dans le temps additionnel, mais rien n’y fait. 0-0, l'Inter est dehors, le Shakhtar est reversé en C3.Alors, quelle excuse va nous trouver Antonio Conte, ce coup-ci ?