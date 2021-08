Monaco et Nantes se quittent dos à dos

Au terme d'un match qu'elle a dominé sans être transcendante, l'AS Monaco a finalement concédé le match nul face au FC Nantes (1-1), ce vendredi au Stade Louis-II, en ouverture de la saison 2021-2022 de Ligue 1. Deux points perdus qui peuvent déjà coûter cher dans la lutte pour le titre, tandis que les Canaris repartent du Rocher avec la satisfaction du devoir accompli.

Monaco donne le tempo

La frustration pour Monaco, la satisfaction pour Nantes

Monaco (4-4-2) : Nübel - Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique (Jakobs, 72e) - Martins (Fofana, 72e), Lucas (Sidibé, 82e), Tchouaméni, Diop - Volland (Golovin, 59e), Boadu (Ben Yedder, 59e). Entraîneur : Niko Kovac.



Nantes (4-1-4-1) : Lafont - Appiah, Castelletto, Pallois, Fábio (Traoré, 84e) - Moutoussamy - Blas (Coco, 79e), Girotto, Pereira (Corchia, 63e), Simon (Merlin, 83e) - Kolo Muani (Emond, 79e). Entraineur : Antoine Kombouaré.



Par Fabien Gelinat

Enfin ! 75 jours après le sacre de Lille, la Ligue 1 a repris ses droits ce vendredi soir au Stade Louis-II. Sur une pelouse trempée et devant un public de retour dans les tribunes, à l'instar du prince Albert-II de Monaco, Monégasques et Nantais ont eu l'honneur d'ouvrir le bal de cette saison 2021-2022. Une rencontre durant laquelle Monaco a dominé et Nantes souffert, mais où les deux équipes se sont finalement quittées sur un match nul loin d'être flamboyant (1-1). Ce qui fait surtout l'affaire des visiteurs. Et tant pis pour les spectateurs présents dans les travées.Déséquilibrée sur le papier, entre un effectif taillé pour jouer le titre et l'autre visant le maintien, ainsi qu'un état de forme à l'avantage des Monégasques, la rencontre se transforme rapidement en passe à dix pour Monaco qui confisque le ballon à des Canaris asphyxiés. Installés dans un 4-4-2 dans lequel sont déjà titulaires Jean Lucas et Boadu, fraîchement débarqués sur le Rocher, les hommes de Niko Kovac passent tout proches d'ouvrir le score après une anticipation de l'international néerlandais (une sélection) sur une passe en retrait de Blas pour Lafont, mais l'attaquant de vingt ans, dans un angle fermé après avoir éliminé le portier de la Maison Jaune, dévisse sa frappe.Qu'importe, puisque Gelson Martins inscrit le premier but de cette saison 2021-2022 de Ligue 1 quelques minutes plus tard, en reprenant au second poteau une merveille de centre fuyant de Caio Henrique. Derrière, Monaco contrôle la partie (73% de possession de balle en première mi-temps, 27 duels gagnés à 20, 6 tirs à 4), et tombe progressivement dans un faux rythme. Une baisse d'intensité coupable qui profite aux Nantais, opportunistes et qui reviennent au score juste avant la pause d'un coup de casque de Castelletto sur corner, avec l'aide du poteauCertainement secoués par leur coach à la pause, les joueurs du Rocher repartent sur la même intensité qu'en début de rencontre. Jean Lucas voit son coup franc aux vingt mètres raser l'équerre de Lafont, la passe de Volland pour Boadu est un poil trop forte et les Canaris peinent à enchainer plus de trois passes et reculent de plus en plus, mais leurs adversaires ne parviennent pas à placer le coup d'accélérateur nécessaire pour faire la différence, à l'exception d'un festival de Gelson Martins sur le côté droit. Les minutes s'égrènent et le match se dirige tranquillement vers un score de parité, mais les troisièmes du dernier championnat de France chamboulent cette quiétude dans les dernières minutes. En l'espace de vingt secondes, Tchouaméni - par deux fois -, Badiashile et Disasi tentent leur chance mais les Nantais s'arrachent sur chaque tentative pour conserver, avec succès, ce précieux point glané. Une première en Ligue 1 manquée pour les Monégasques, désormais tournés vers leur prochain objectif : le match retour du troisième tour de Ligue des champions face au Sparta Prague, dans quatre jours.