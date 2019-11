Tentez de gagner 325€ avec le PSG, la Juventus et le Bayern

2

PSG - Club Bruges :

Bayern Munich - Olympiakos :

Lokomotiv Moscou - Juventus :

Si vous misez par exemple sur les victoires du PSG, du Bayern Munich et de la Juventus dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez de 100€ chez Betclic SANS CONDITION

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez NetBet

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sans concurrence sur la scène nationale, le PSG caracole en tête de la Ligue 1 avec, déjà, 7 unités d'avance sur son plus proche poursuivant. Au regard de la faible concurrence, un nouveau titre de champion de France semble déjà promis aux partenaires de Thiago Silva. Les 3 revers concédés lors des 12 premières journées, pour 9 victoires, sont révélateurs du manque d'intérêt du club de la capitale qui ambitionne désormais de passer un cap en Ligue des Champions. Thomas Tuchel peut compter sur l'un des meilleurs effectifs du Vieux Continent et ses hommes font très bonne figure depuis le début de la phase de poules de C1. Leader du groupe A, le PSG a tout d'abord frappé un grand coup en surclassant le Real Madrid avant de s'imposer sur les pelouses de Galatasaray (0-1) et du Club Bruges (0-5). Porté par l'irrésistible Mbappé, Paris ne devrait pas laisser passer l'occasion de prendre à nouveau le dessus sur Bruges et ainsi conforter sa 1ère place au classement.Le Bayen Munich vit un début de saison compliqué et ne répond pas vraiment aux attentes jusqu'à maintenant. 4de Bundesliga, la formation bavaroise présente un bilan de 5 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites et le lourd revers concédé le week-end dernier à Francfort (5-1) a précipité le départ de l'entraîneur Nico Kovac. L'équipe se montre en revanche très convaincante dans le groupe B de la Ligue des Champions et figure en tête du classement avec 3 succès glanés en autant de rencontres. Les partenaires du buteur Robert Lewandowski ont impressionné les observateurs en s'imposant contre l'Etoile Rouge de Belgrade (3-0), à Tottenham (2-7) et sur la pelouse de l'Olympiakos lors de la dernière journée. Motivé à l'idée de réagir après la gifle reçue le week-end dernier, le Bayern Munich pourra compter sur l'appui de ses fans pour s'imposer ce mercredi et ainsi poursuivre son sans-faute en C1.Toujours aussi dominatrice sur la scène nationale, la Juventus truste la 1ère place de la Serie A avec un bilan de 9 victoires et 2 matchs nuls. En Ligue des Champions, la Vieille Dame fait également très belle impression et occupe la tête du groupe D. Après avoir ramené un précieux point de son déplacement chez l'adversaire le plus coriace de la poule, l'Atletico Madrid (2-2), l'équipe a rendu compte de ses belles dispositions en s'imposant, à domicile à chaque fois, contre Leverkusen (3-0) et le Lokomotiv Moscou (2-1). Octuples champions d'Italie en titre, les Bianconeri nourrissent de grandes ambitions en Ligue des Champions cette année. Connaissant l'important de terminer à la 1place de sa poule, la Juventus ne doit pas se manquer ce mercredi dans l'antre d'une formation du Lokomotiv Moscou largement à sa portée.- 2,19 chezqui vous offre- 2,17 chezqui offre!!!- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner(219€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100€ de paris gratuits pour miser- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin de ces matchs- Vous bénéficiez d'un bonus de 160€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1er pari de 150€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecqui vous offre un 1er pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre 100€ remboursés EN CASH sur votre 1er pariavecqui offre un bonus EXCLUSIF de 120€ (au lieu de 100€) aux lecteurs de SoFootavecqui vous offre un bonus ENORME de 200€, dont 150€ sur vos premiers paris sportifsavecqui vous offre un bonus ÉNORME de 150€, dont vote 1er pari remboursé de 100€avecqui rembourse votre 1er pari en paris gratuits jusqu'à 120€avecqui vous offre un bonus de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé de 50€