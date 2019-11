Tentez de gagner 315€ avec Cagliari et Hoffenheim

1

Hoffenheim - Mayence :

Lecce - Cagliari :

Si vous misez par exemple sur la victoire de Hoffenheim et "Match nul ou Cagliari" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Hoffenheim réalise un très bon début de saison et occupe le 5rang de Bundesliga avec 20 points pris en 11 rencontres. Victorieux à une seule reprise lors des 6 premières journées, les hommes d'Alfred Schreuder ont remporté leurs 5 derniers matchs de championnat depuis. Ils se sont tour à tour imposés au Bayern Munich (1-2), contre Schalke 04 (2-0), au Hertha Berlin (2-3), face à Paderborn (3-0) et à Cologne (1-2). En face, Mayence, 16de Bundesliga avec 9 points au compteur, éprouve des difficultés à bien figurer jusqu'à maintenant. Pas vraiment convaincante hors de ses bases, l'équipe a perdu 5 déplacements, pour 1 courte victoire acquise chez le promu et actuelle lanterne rouge Paderborn (1-2). En pleine confiance, Hoffenheim pourra compter sur le soutien de ses supporters et la belle forme de son attaquant Jurgen Locadia pour prendre le dessus sur un adversaire à sa portée et ainsi signer un 6succès en Bundesliga.Cagliari constitue la belle surprise de ce début de saison en Serie A et figure à une superbe 4place en Serie A. Ce début de saison est plutôt inattendu mais il ne faut pas oublier que le recrutement estival témoignait d'une certaine ambition (Nandez, Rog, Nainggolan et Simeone). Défaits lors des 2 premières journées, les Sardes semblent depuis inarrêtables, en atteste la série en cours de 10 matchs sans revers (7 victoires et 3 matchs nuls). Lors des 3 dernières journées, ils se sont imposés contre Bologne (3-2), dans l'antre de l'Atalanta (0-2) et face à la Fiorentina (5-2), affichant ainsi une forme remarquable et une confiance au plus haut. De son côté, Lecce est de retour au sein de l'élite cette année. A la peine, le promu est actuellement 16du classement et n'a remporté aucun de ses 7 derniers matchs de championnat (3 défaites et 4 matchs nuls). Cagliari a ainsi une belle opportunité de faire perdurer son excellente dynamique en évitant la défaite chez son adversaire du jour.