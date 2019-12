Tentez de gagner 314€ avec Tottenham et Wolves - Man City

Tottenham - Brighton :

Wolverhampton - Manchester City :

Si vous misez par exemple sur les victoires de Liverpool, du PSG et le pari Les 2 équipes marquent sur le Clasico, la cote de votre combiné atteindra :

Profitez de 100€ chez VBET peu importe le résultat de votre 1er pari

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

de Premier League, Tottenham n'est pas devenu parfait avec l'arrivée de José Mourinho mais lesgagnent beaucoup plus qu'en début de saison. Si le club londonien n'y arrive toujours pas face aux gros (défaites face au Bayern, Manchester United et Chelsea), il l'a emporté face aux Wolves, Burnley, Bournemouth, l'Olympiakos et West Ham depuis l'arrivée du. En face, Brighton vit une période compliquée avec 1 seule victoire sur les 7 dernières journées (pour 2 nuls et 4 défaites). Le club de l'ancien Niçois Neal Maupay a perdu 4 de ses 6 derniers déplacements, et s'est incliné chez tous les gros à l'exception d'un déplacement victorieux chez un Arsenal malade.de Premier League avec un point d'avance sur Tottenham, les Wolves confirment leur belle première saison qui leur avait permis de se qualifier en C3 (ils affronteront d'ailleurs l'Espanyol en Europa League). Si l'on excepte son premier match de la saison joué à Leicester, Wolverhampton a scoré sur toutes ses autres rencontres de Premier League. A domicile, les Wolves de Raul Jimenez (7 buts) ont fait trembler les filets de tous leurs matchs de championnat et de 16 de ses 17 rencontres jouées toutes compétitions confondues. Déjà vainqueurs de City à l'aller (0-2), les Wolves devraient au moins pouvoir marquer un but à une défense de City qui a encaissé au moins un but sur 12 de ses 13 derniers matchs.1,72 chezqui vous offre aussi(nouveau site sponsor d'Arsenal- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner(172€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100€ de paris gratuits pour miser- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin de ces matchsavecqui vous offre un 1er pari remboursé EN CASH de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé EN CASH de 100€avecqui offre un bonus EXCLUSIF de 120€ (au lieu de 100€) aux lecteurs de SoFootavecqui vous offre 100€ de bonus peu importe le résultat de votre 1er pariavecqui offre un bonus ÉNORME de 150€ + 10€ offert SANS SORTIR LA CBavecqui offre un 1er pari remboursé de 100€ + 10€ offert SANS SORTIR LA CBavecqui vous offre un bonus ENORME de 200€, dont 150€ sur vos premiers paris sportifsavecqui rembourse votre 1er pari en paris gratuits jusqu'à 120€avecqui vous offre un bonus de 100€avecqui vous offre un 1er pari remboursé de 50€